https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/naznachen-direktor-abkhazskogo-gosudarstvennogo-dramteatra-1035827016.html
Назначен директор Абхазского государственного драмтеатра
Назначен директор Абхазского государственного драмтеатра
Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба официально представил коллективу нового руководителя во вторник 12 октября. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T16:13+0300
2021-10-12T16:13+0300
2021-10-12T16:46+0300
театр
абхазский драматический театр
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Директором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба назначен Алхас Чолокуа. Министр культуры Гудиса Агрба призвал нового директора к ответственной работе и отметил, что перед ним стоит множество задач, которые предстоит решить. Он также выразил надежду на то, что работа будет организована на принципах открытости и взаимопонимания."Здесь есть определенная специфика работы, это творческий коллектив, и большая просьба отнестись к этому с очень большой ответственностью. Есть очень много технических вопросов, хозяйственных вопросов. Необходимо в кратчайшее время определиться и утвердить художественный совет вместе с коллективом. Мы обязаны создать условия работы коллектива, это наша функциональная обязанность. Здесь нет командиров и подчиненных, подчиненные мы с вами этого творческого коллектива", – подчеркнул Агрба. После отставки генерального директора Нодара Чанба 10 ноября 2020 года, Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба почти год оставался без руководителя. Театральные постановки не шли.Алхасу Чолокуа 45 лет, он окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ. C 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте. С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК. Затем работал в отделе по связям с общественностью компании "А-Мобайл". С мая 2020 года возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.
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театр, абхазский драматический театр
Назначен директор Абхазского государственного драмтеатра
16:13 12.10.2021 (обновлено: 16:46 12.10.2021)
Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба официально представил коллективу нового руководителя во вторник 12 октября.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Директором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба назначен Алхас Чолокуа.
Министр культуры Гудиса Агрба призвал нового директора к ответственной работе и отметил, что перед ним стоит множество задач, которые предстоит решить. Он также выразил надежду на то, что работа будет организована на принципах открытости и взаимопонимания.
"Здесь есть определенная специфика работы, это творческий коллектив, и большая просьба отнестись к этому с очень большой ответственностью. Есть очень много технических вопросов, хозяйственных вопросов. Необходимо в кратчайшее время определиться и утвердить художественный совет вместе с коллективом. Мы обязаны создать условия работы коллектива, это наша функциональная обязанность. Здесь нет командиров и подчиненных, подчиненные мы с вами этого творческого коллектива", – подчеркнул Агрба.
В свою очередь Алхас Чолокуа поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что Абхазским государственным драматическим театром в разные годы руководили корифеи национальной культуры, что добавляет ответственности в работе.
После отставки генерального директора Нодара Чанба 10 ноября 2020 года, Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба почти год оставался без руководителя. Театральные постановки не шли.
Алхасу Чолокуа 45 лет, он окончил факультет журналистики Абхазского госуниверситета, затем продолжил учебу в МГУ.
C 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте.
С 2011 по 2014 год был гендиректором АГТРК. Затем работал в отделе по связям с общественностью компании "А-Мобайл". С мая 2020 года возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.