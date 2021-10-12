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Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре
Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре
Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским... 12.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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посольство рф в абхазии
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 11:00 до 18:00 13 октября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.
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загранпаспорта, посольство рф в абхазии, гагра

Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре

21:43 12.10.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАрхивное фото
Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским туристам.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 11:00 до 18:00 13 октября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.
Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.
Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года.
Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.
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