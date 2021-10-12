https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/nazvana-data-vydachi-rossiyskikh-zagranpasportov-v-gagre-1035836443.html

Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре

Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре

Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским... 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T21:43+0300

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2021-10-12T21:43+0300

в абхазии

загранпаспорта

посольство рф в абхазии

гагра

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 11:00 до 18:00 13 октября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

загранпаспорта, посольство рф в абхазии, гагра