https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/nazvana-data-vydachi-rossiyskikh-zagranpasportov-v-gagre-1035836443.html
Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре
Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре
Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским... 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T21:43+0300
2021-10-12T21:43+0300
2021-10-12T21:43+0300
в абхазии
загранпаспорта
посольство рф в абхазии
гагра
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 11:00 до 18:00 13 октября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook.Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
загранпаспорта, посольство рф в абхазии, гагра
Названа дата выдачи российских загранпаспортов в Гагре
Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским туристам.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik.
Выдача готовых российских загранпаспортов в консульском пункте Посольства России в Гагре будет проходить с 11:00 до 18:00 13 октября. Об этом сообщается на официальной странице Посольства в Facebook
.
Консульский отдел расположен в районном отделении милиции Гагры. Отмечается, что при себе необходимо иметь прежний паспорт.
Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года.
Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.