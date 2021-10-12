https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/putin-na-vstreche-s-pashinyanom-rasskazal-chto-effektivnee---zvonki-ili-peregovory-1035834383.html

Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры

Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры

Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Пашиняном эффективнее. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T18:50+0300

2021-10-12T18:50+0300

2021-10-12T19:47+0300

владимир путин

никол пашинян

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Российский президент поделился этим после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

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2021

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владимир путин, никол пашинян, видео