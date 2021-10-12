https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/putin-na-vstreche-s-pashinyanom-rasskazal-chto-effektivnee---zvonki-ili-peregovory-1035834383.html
Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры
Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры
Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Пашиняном эффективнее. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T18:50+0300
2021-10-12T18:50+0300
2021-10-12T19:47+0300
владимир путин
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035837099_46:0:1234:668_1920x0_80_0_0_b18c647b37127b161261c0ad1e347405.png
Российский президент поделился этим после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035837099_194:0:1085:668_1920x0_80_0_0_e57cc72f225cf38f5a617bf8dcb6e338.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, никол пашинян, видео
Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры
18:50 12.10.2021 (обновлено: 19:47 12.10.2021)
Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Пашиняном эффективнее.
Российский президент поделился этим после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.