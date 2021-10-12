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https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/putin-na-vstreche-s-pashinyanom-rasskazal-chto-effektivnee---zvonki-ili-peregovory-1035834383.html
Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры
Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры
Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Пашиняном эффективнее. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T18:50+0300
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владимир путин
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Российский президент поделился этим после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
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владимир путин, никол пашинян, видео

Путин на встрече с Пашиняном рассказал, что эффективнее - звонки или переговоры

18:50 12.10.2021 (обновлено: 19:47 12.10.2021)
78
© Sputnik
Владимир Путин рассказал, какой формат взаимодействия с Пашиняном эффективнее.
Российский президент поделился этим после личной встречи с армянским премьером в Москве. Пашинян прилетел в российскую столицу, чтобы обсудить выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху. Говорили также о двустороннем сотрудничестве России и Армении и о взаимодействии в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
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