https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/ria-novosti-anonsirovali-vykhod-dokumentalnogo-vr-detektiva-1035814284.html

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

РИА Новости анонсировали выход документального VR-детектива

VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения нацистским... 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T12:55+0300

2021-10-12T12:55+0300

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риа новости

нюрнбергский процесс

вов

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Уникальный игровой и журналистский проект виртуальной реальности запустили РИА Новости.Проект "VR-расследовании: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" посвящен 75-летию окончания главного судебного процесса ХХ века – Нюрнбергского трибунала.Над созданием виртуального расследования работали агентство "РИА Новости", ученые-историки и актеры МХАТ имени М. Горького при поддержке Российского военно-исторического общества.VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам Трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего Рейха.В начале истории пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков. Перед ним – мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, пользователь отправляется в прошлое преступников. Он окажется в парадном зале мюнхенской пивной Хофбройхаус, который Бальдур фон Ширах часто посещал вместе с верхушкой НСДАП и где он собрал для выступления Гитлера полный зал молодежи; частном доме Карла Дёница в деревне Аумюле, где он доживал последние годы после освобождения из тюрьмы Шпандау; кабинете Иоахима фон Риббентропа в его частной вилле в Далеме, где он принимал светские рауты и ангажировал богатых и влиятельных представителей высшего света поддерживать Гитлера и НСДАП, в пыточной и перед жерлом крематория.Задача пользователя - в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь соберет убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда. И заново откроет историческую правду.Директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев в свою очередь отметил, что в условиях появления все большего количества проектов откровенно пропагандистского, искажающего историю характера этот проект очень важен. "Нюрнбергский процесс – очень актуальная тема по нескольким причинам. Мы живем в эпоху, когда нарастает ревизионизм и исторический и политический. Для многих решение Нюрнбергского трибунала, итоги Второй мировой войны оказываются неудобны как в политическом, так и в идеологическом плане. Есть силы, которые хотели бы подставить СССР, сделать его одним из виновников войны. Изучение материалов Нюрнбергского трибунала является лучшим "противоядием" для подобного ревизионизма", – рассказал Яковлев.Создатели убеждены, что формат VR становится, безусловно, важным и перспективным сегментом для журналистики и искусства.Голосами VR-детектива стали ведущие актеры МХАТ имени М. Горького Владимир Халтурин, Владимир Ровинский, Кирилл Ананьев, Валентин Клементьев, Геннадий Кочкожаров и Никита Померанцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210606/Obrazovanie-buduschego-Distant-onlayn-neyroseti-VR-neyrointerfeysy-1032558905.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201120/Putin-prizval-pomnit-ob-urokakh-Nyurnbergskogo-tribunala-1031318620.html

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риа новости, нюрнбергский процесс, вов