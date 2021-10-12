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https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/tamozhennye-platezhi-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-prevysili-plan-na-39-1035826292.html
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%
Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%
Руководство Государственного таможенного комитета отчиталось о результатах работы за девять месяцев 2021 года. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T15:55+0300
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%, фактические начисления равны объему один миллиард 954 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Во вторник 12 октября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с председателем и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.Отмечается, что план 2022 года можно увеличить на 15-20% с учетом перевыполнения плана в этом году. Впервые за последние годы годовой план выполнен к октябрю на 99%.Показатель товарооборота за 9 месяцев 2021 года по сравнению с фактическими данными аналогичного периода 2020 года увеличился на более чем семь миллиардов рублей и составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей.На долю импорта пришлось 21 миллиард 866 миллионов, а экспорта четыре миллиарда 122 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Plan-po-nalogovym-platezham-v-Abkhazii-za-devyat-mesyatsev-2021-goda-vypolnen-na-119-1033373787.html
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экспорт, импорт, абхазия, таможня

Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%

15:55 12.10.2021 (обновлено: 16:06 12.10.2021)
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© Foto / Кабинет Министров Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Foto / Кабинет Министров
Руководство Государственного таможенного комитета отчиталось о результатах работы за девять месяцев 2021 года.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Таможенные платежи в Абхазии за девять месяцев 2021 года превысили план на 39%, фактические начисления равны объему один миллиард 954 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
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План по налоговым платежам в Абхазии за девять месяцев 2021 года выполнен на 119%
8 октября, 09:45
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Во вторник 12 октября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание с председателем и первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.
Отмечается, что план 2022 года можно увеличить на 15-20% с учетом перевыполнения плана в этом году. Впервые за последние годы годовой план выполнен к октябрю на 99%.
Показатель товарооборота за 9 месяцев 2021 года по сравнению с фактическими данными аналогичного периода 2020 года увеличился на более чем семь миллиардов рублей и составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей.
Показатели по всем видам платежей демонстрируют рост, наибольший рост у пошлины на импорт, сбор ( за импорт), акцизный налог и НДС.
На долю импорта пришлось 21 миллиард 866 миллионов, а экспорта четыре миллиарда 122 миллиона рублей.
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