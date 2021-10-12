https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/vospitannyy-abkhaziey-proslavlennomu-futbolistu-nikite-simonyanu-ispolnilos-95-let-1035823478.html

Воспитанный Абхазией: футболисту Никите Симоняну 95 лет

Воспитанный Абхазией: футболисту Никите Симоняну 95 лет

12 октября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося футболиста, тренера и футбольного функционера Никиты Симоняна. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T15:25+0300

2021-10-12T15:25+0300

2021-10-12T18:04+0300

футбол

никита симонян

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Несмотря на солидный возраст, он остается в футболе – занимает должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя Технического комитета, входит в исполком РФС.Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, в 30-е годы его семья перебралась в Сухум, где и началась его футбольная карьера.Бадрак Авидзба, SputnikПуть к футболуДля поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав, в 1946 году он начал выступать за "Крылышки", затем был переход в "Спартак".Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохраняет связь с Абхазией и очень тепло относится к ней.Никита Симонян в одном из своих интервью сказал, что Абхазия, как и Косово, имеет право быть представленной в ФИФА и принимать участие во всех крупных чемпионатах.В последний раз Симонян приезжал в республику в 2017 году, он посетил могилы родителей на сухумском кладбище."Мне было всего четыре года, когда приехали в Абхазию. Здесь прошли мои детство, юность, и все заложено именно здесь. Благодаря своим друзьям, благодаря всем здесь, я в общем-то состоялся. Причем, знаете, из той юношеской команды, которая стала чемпионом Грузии, вышли выдающиеся игроки: Володя Маргания, Нияз Дзяпшипа, Гена Бондаренко, Юрий Граматикопуло, Юра Вардамиали. Ну и я тоже. И всегда я чувствовал доброту, благожелательность со стороны Республики Абхазия, ее народа", – отмечал Никита Симонян во время визита.Рассказывал он и о том, как они со сверстниками занимались футболом."В то время, когда мы были мальчишками, не было полей и прочего, а мы прослышали, что в Гулрыпше есть дикие поля, и более или менее ровные. Так вот, тогда электричек не было, и мы ездили в проходящих поездах, в тамбурах, там сходили, до изнеможения играли в футбол, обратно 12 километров шли пешком. И голодные были… Но по дорогам питались садами", – говорил прославленный футболист.Великий соотечественникТо, что Никита Симонян много лет жил и играл в Абхазии, представляет огромную гордость для всей республики, подчеркнул в интервью Sputnik Абхазия бывший игрок Сухумского "Динамо", тренер Юрий Логуа."Никита Павлович – не только наша легенда, но и легенда советского футбола. Он стал чемпионом Олимпийских игр. О нем можно часами говорить", — признается он.С Никитой Симоняном Логуа познакомился во время учебы в Высшей школе тренеров в Москве. Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР – 1963, 1965, 1971 годы, дважды – серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.Никита Симонян выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Он многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. Кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" (1957), "Знак Почета" (1971), "Дружбы" (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000) и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).Президент России Владимир Путин 23 мая 2019 года присвоил первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну звание "Заслуженный работник физической культуры России".

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футбол, никита симонян