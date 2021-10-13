https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/abkhaziya-popala-v-top-5-populyarnykh-napravleniy-u-rossiyskikh-turistov-1035843356.html

Абхазия попала в топ-5 популярных направлений у российских туристов

Абхазия попала в топ-5 популярных направлений у российских туристов

Июль, август и сентябрь этого года стали самыми активными туристическими месяцами за всю пандемию. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T12:30+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений в пиковый туристический сезон среди российских путешественников, пишет агентство Прайм со ссылкой на аналитиков. Первое место после возобновления полномасштабных авиасообщений стала Турция (12,6%). Второе место заняли курорты России (11,1%), третье – страны Шенгенского соглашения (8%), из них самым популярным направлением стала Греция. "Сегодня туризм снова становится доступным, люди все чаще отправляются в путешествия, в том числе – за границу. Мы видим, что ситуация с туризмом начала улучшаться? и летние месяцы, а также сентябрь, стали пиковыми месяцами по числу запланированных поездок и купленных полисов страхования выезжающих за рубеж", –сказал начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих "АльфаСтрахования" Антон Колегов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-v-nizkiy-sezon-1033392119.html

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