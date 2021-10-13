https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/abkhazskie-abiturienty-postupayuschie-v-vuzy-rossii-dolzhny-proyti-registratsiyu-na-kvotu-1035878651.html

Абхазские абитуриенты, поступающие в вузы России, должны пройти регистрацию на квоту

Абхазские абитуриенты, поступающие в вузы России, должны пройти регистрацию на квоту

Те, кто не зарегистрируется в системе до 1 ноября 2021 года, не смогут принять участие в отборочной кампании 2022-23 учебного года. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T17:45+0300

2021-10-13T17:45+0300

2021-10-13T20:45+0300

в абхазии

абитуриенты

квоты

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские абитуриенты, желающие поступить в российский вуз, должны пройти обязательную регистрацию на платформе "Образование в России", сказал в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия. "Буквально на днях было рабочее заседание российско-абхазской рабочей группы по отборочной кампании на 2022-2023 учебный год. В связи с этим было принято решение о том, что регистрация, начатая 1 сентября, будет завершена 1 ноября", – отметил он.В социальных сетях Министерства просвещения и языковой политики и на сайте Россотрудничества представлена ссылка, по которой надо перейти на платформу и зарегистрироваться.Он также сообщил, что на следующей неделе состоится еще одно рабочее заседание российско-абхазской рабочей группы, где будет определен перечень специальностей, на которые будут выделены квоты для абитуриентов из Абхазии. Также группа определит квоту на 2022-2023 учебный год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210901/Shevtsov-Rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-SNG-1033135412.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210805/Abiturienty-iz-Abkhazii-s-propiskoy-v-Rossii-ne-smogut-postupit-v-vuz-po-kvote-1032975309.html

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абитуриенты, квоты