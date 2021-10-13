https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/bolibok-rasskazal-kak-izmenilas-effektivnost-vaktsin-s-prikhodom-delta-shtamma-covid-1035879900.html

Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID

Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID

Сейчас в России и сопредельных странах бушует пандемия дельта-штамма коронавируса – он гораздо более агрессивен и устойчив к вакцинам, чем изначальный... 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T19:15+0300

2021-10-13T19:15+0300

2021-10-13T20:17+0300

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Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID

Вакцины, которые создавались для борьбы с уханьским штаммом, оказались несколько менее эффективны, причем из всех вакцин наименьшее снижение эффективности оказалось у "Спутника V", вакцины других производителей показали достаточно серьезное падение эффективности по дельта-штамму COVID, говорит специалист."Если мы планировали, что вакцина будет создавать достаточно надежный иммунитет, защищающий от заражения, то сейчас, к сожалению, надо констатировать, что вакцинированные могут заболеть, но само течение заболевания у них будет относительно легкое. В госпитализации они, скорее всего, не будут нуждаться, будут болеть на дому", - отмечает Болибок.Врач скептически относится ко мнениям ряда пациентов, откладывающих вопрос вакцинации, и объясняет, почему этого делать не стоит."Я вот к этим выражениям "давайте подождем", или коллеги порой говорят, что пациент с набором каких-то хронических заболеваний, вы подождите, может, еще не понадобится, но коронавирус ждать не будет, пока вы вакцинируетесь, он просто нападет и будет очень рад, если вы не вакцинированы, вы заболеете достаточно тяжело и, может быть, даже погибнете", - рассуждает Болибок.Дельта-штамм гораздо более агрессивный, чем штамм, который был в начале пандемии весной 2020 года, при этом сейчас в России более-менее стабильная ситуация со стационарами, коек хватает. Добавляет врач."Я в этом году имел такое удовольствие прокатиться до Урала и обратно на машине и хочу сказать, что в летнее время, в августе мы катались, антиковидные меры практически не соблюдались ни в каком регионе. Я по привычке в одном городе захожу в маршрутку, и на 20 посадочных мест в микроавтобусе я один в маске, и на меня смотрят, как в зверинце. Двадцать человек сидело, никто в маске не был. Сейчас этот регион вырвался в лидеры по госпитализациям и смертности о COVID", - рассказывает Болибок.Масочный режим уже всем надоел, но от него никуда не деться, подводит итог врач.

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