Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/bolibok-rasskazal-kak-izmenilas-effektivnost-vaktsin-s-prikhodom-delta-shtamma-covid-1035879900.html
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Сейчас в России и сопредельных странах бушует пандемия дельта-штамма коронавируса – он гораздо более агрессивен и устойчив к вакцинам, чем изначальный... 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T19:15+0300
2021-10-13T20:17+0300
радио
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035879855_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_7c84f6921fc6c0b887b6921012d6469a.png
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Вакцины, которые создавались для борьбы с уханьским штаммом, оказались несколько менее эффективны, причем из всех вакцин наименьшее снижение эффективности оказалось у "Спутника V", вакцины других производителей показали достаточно серьезное падение эффективности по дельта-штамму COVID, говорит специалист."Если мы планировали, что вакцина будет создавать достаточно надежный иммунитет, защищающий от заражения, то сейчас, к сожалению, надо констатировать, что вакцинированные могут заболеть, но само течение заболевания у них будет относительно легкое. В госпитализации они, скорее всего, не будут нуждаться, будут болеть на дому", - отмечает Болибок.Врач скептически относится ко мнениям ряда пациентов, откладывающих вопрос вакцинации, и объясняет, почему этого делать не стоит."Я вот к этим выражениям "давайте подождем", или коллеги порой говорят, что пациент с набором каких-то хронических заболеваний, вы подождите, может, еще не понадобится, но коронавирус ждать не будет, пока вы вакцинируетесь, он просто нападет и будет очень рад, если вы не вакцинированы, вы заболеете достаточно тяжело и, может быть, даже погибнете", - рассуждает Болибок.Дельта-штамм гораздо более агрессивный, чем штамм, который был в начале пандемии весной 2020 года, при этом сейчас в России более-менее стабильная ситуация со стационарами, коек хватает. Добавляет врач."Я в этом году имел такое удовольствие прокатиться до Урала и обратно на машине и хочу сказать, что в летнее время, в августе мы катались, антиковидные меры практически не соблюдались ни в каком регионе. Я по привычке в одном городе захожу в маршрутку, и на 20 посадочных мест в микроавтобусе я один в маске, и на меня смотрят, как в зверинце. Двадцать человек сидело, никто в маске не был. Сейчас этот регион вырвался в лидеры по госпитализациям и смертности о COVID", - рассказывает Болибок.Масочный режим уже всем надоел, но от него никуда не деться, подводит итог врач.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035879855_101:0:840:554_1920x0_80_0_0_64a9a72f3659eced13a347701d6a2712.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
интервью, аудио

Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID

19:15 13.10.2021 (обновлено: 20:17 13.10.2021)
575
Радио
Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
Сейчас в России и сопредельных странах бушует пандемия дельта-штамма коронавируса – он гораздо более агрессивен и устойчив к вакцинам, чем изначальный уханьский штамм, с которого началась пандемия, отметил российский специалист, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Вакцины, которые создавались для борьбы с уханьским штаммом, оказались несколько менее эффективны, причем из всех вакцин наименьшее снижение эффективности оказалось у "Спутника V", вакцины других производителей показали достаточно серьезное падение эффективности по дельта-штамму COVID, говорит специалист.
"Если мы планировали, что вакцина будет создавать достаточно надежный иммунитет, защищающий от заражения, то сейчас, к сожалению, надо констатировать, что вакцинированные могут заболеть, но само течение заболевания у них будет относительно легкое. В госпитализации они, скорее всего, не будут нуждаться, будут болеть на дому", - отмечает Болибок.
Врач скептически относится ко мнениям ряда пациентов, откладывающих вопрос вакцинации, и объясняет, почему этого делать не стоит.
"Я вот к этим выражениям "давайте подождем", или коллеги порой говорят, что пациент с набором каких-то хронических заболеваний, вы подождите, может, еще не понадобится, но коронавирус ждать не будет, пока вы вакцинируетесь, он просто нападет и будет очень рад, если вы не вакцинированы, вы заболеете достаточно тяжело и, может быть, даже погибнете", - рассуждает Болибок.
Дельта-штамм гораздо более агрессивный, чем штамм, который был в начале пандемии весной 2020 года, при этом сейчас в России более-менее стабильная ситуация со стационарами, коек хватает. Добавляет врач.
"Я в этом году имел такое удовольствие прокатиться до Урала и обратно на машине и хочу сказать, что в летнее время, в августе мы катались, антиковидные меры практически не соблюдались ни в каком регионе. Я по привычке в одном городе захожу в маршрутку, и на 20 посадочных мест в микроавтобусе я один в маске, и на меня смотрят, как в зверинце. Двадцать человек сидело, никто в маске не был. Сейчас этот регион вырвался в лидеры по госпитализациям и смертности о COVID", - рассказывает Болибок.
Масочный режим уже всем надоел, но от него никуда не деться, подводит итог врач.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:29Абхазия примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве
20:42Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста
20:20В МИД Абхазии рассказали об итогах раунда Женевских дискуссий
20:00Ветхий свет: как решить проблемы энергосистемы Абхазии
19:50Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
19:15Болибок рассказал, как изменилась эффективность вакцин с приходом дельта-штамма COVID
18:45Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
18:15В "Черноморэнерго" рассказали о подготовке электросетей к зимнему периоду
17:45Абхазские абитуриенты, поступающие в вузы России, должны пройти регистрацию на квоту
17:15Гинцбург: "Спутник Лайт" может продлить защитный эффект от COVID-19 на шесть месяцев
16:45График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
16:32Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазской энергосистемы к зиме
16:25У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
16:00Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
15:22Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
14:51Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба
14:27Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании
14:12Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе
13:49Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:45Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"