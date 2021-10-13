https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-mchs-abkhazii-pribyl-k-garant-banku-1035871624.html

Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"

Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"

Информация о взрывном устройстве в "Гарант-банке" поступила днем 13 октября. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T13:45+0300

2021-10-13T13:45+0300

2021-10-13T14:35+0300

в абхазии

происшествия

деятельность мчс абхазии

сухум

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр по чрезвычайным ситуация Абхазии Лев Квициния прибыл к "Гарант-банку", в котором, по анонимному сообщению, заложено взрывное устройство. К "Гарант-банку" прибыли кинологи учебного центра МВД с собаками. Специалисты направились внутрь здания.Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября.Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.

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происшествия, деятельность мчс абхазии, сухум