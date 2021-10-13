https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html

Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T10:20+0300

2021-10-13T10:20+0300

2021-10-13T10:38+0300

россия

грипп

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости."Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", – сказал Мурашко журналистам.Специалисты всего мира обеспокоены началом сезонной эпидемии гриппа. Распространение сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса – и одновременное заражение ими может привести к сотням тысяч дополнительных жертв.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Promezhutok-nebolshoy-kak-sochetat-privivki-ot-grippa-i-koronavirusa-1033373102.html

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россия, грипп, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19