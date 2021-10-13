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https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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россия
грипп
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости."Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", – сказал Мурашко журналистам.Специалисты всего мира обеспокоены началом сезонной эпидемии гриппа. Распространение сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса – и одновременное заражение ими может привести к сотням тысяч дополнительных жертв.
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россия, грипп, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19

10:20 13.10.2021 (обновлено: 10:38 13.10.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в краснодарской поликлинике No9.
Вакцинация в краснодарской поликлинике No9. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
"Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", – сказал Мурашко журналистам.
Открытие центра вакцинации в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2021
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Промежуток небольшой: как сочетать прививки от гриппа и коронавируса
8 октября, 09:15
169
Специалисты всего мира обеспокоены началом сезонной эпидемии гриппа. Распространение сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса – и одновременное заражение ими может привести к сотням тысяч дополнительных жертв.
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В Абхазии
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