https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/glava-minzdrava-rossii-rasskazal-ob-odnovremennoy-vaktsinatsii-ot-grippa-i-covid-19--1035839749.html
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T10:20+0300
2021-10-13T10:20+0300
2021-10-13T10:38+0300
россия
грипп
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1e/1032736918_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_5edf0045a54327bc9b8ea0773997d47d.jpg
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости."Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", – сказал Мурашко журналистам.Специалисты всего мира обеспокоены началом сезонной эпидемии гриппа. Распространение сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса – и одновременное заражение ими может привести к сотням тысяч дополнительных жертв.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Promezhutok-nebolshoy-kak-sochetat-privivki-ot-grippa-i-koronavirusa-1033373102.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1e/1032736918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9afd64750613a4b10e31c848b3f8db79.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грипп, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
10:20 13.10.2021 (обновлено: 10:38 13.10.2021)
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
"Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем уже эти данные", – сказал Мурашко журналистам.
Специалисты всего мира обеспокоены началом сезонной эпидемии гриппа. Распространение сразу двух инфекций – гриппа и коронавируса – и одновременное заражение ими может привести к сотням тысяч дополнительных жертв.