https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/grafik-veerov--v-abkhazii-budet-zaviset-ot-obema-elektroperetoka-iz-rossii-1035876771.html

График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России

График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России

Переговоры об объемах и начале перетока электроэнергии ведутся с российской стороной. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T16:45+0300

2021-10-13T16:45+0300

2021-10-13T16:45+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии будет зависеть от объема перетока электроэнергии из России, об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.По его словам, пока неизвестно, в каком объеме будет переток электричества из России, переговоры ведутся.Однако, если даже дефицит будет полностью перекрыт, отключения электроэнергии все равно будут.По наблюдениям заместителя главного инженера "Черноморэнерго", в этом году “веер” не сильно будет отличаться от прошлогоднего графика, так как объем потребления электроэнергии сохраняется на том же уровне.“По картине, которую я наблюдаю, потребление в том же объеме, что и в прошлом году, если зима будет суровой, то проблем будет больше. А если более щадящая зима будет, то так же, как и в прошлом году. Я все-таки надеюсь, что объем перетока перекроет весь энергодефицит. Линейные перегрузы будут меньше влиять на график. То есть уже будут только локальные отключения с разной периодичностью”, - добавил он.На данный момент в Абхазии отключают электричество в ночное время на два часа. Ранее врио "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил об ожидаемых веерных отключениях. Дополнительные отключения, как он пояснил, будут связаны с дополнительными нагрузками, которые наблюдаются в зимний период, а также уменьшением уровня воды в Джварском водохранилище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Veer-i-obespechenie-elektroenergiey-intervyu-glavy-Chernomorenergo-1033379509.html

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии