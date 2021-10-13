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https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/grafik-veerov--v-abkhazii-budet-zaviset-ot-obema-elektroperetoka-iz-rossii-1035876771.html
График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
Переговоры об объемах и начале перетока электроэнергии ведутся с российской стороной. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T16:45+0300
2021-10-13T16:45+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии будет зависеть от объема перетока электроэнергии из России, об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.По его словам, пока неизвестно, в каком объеме будет переток электричества из России, переговоры ведутся.Однако, если даже дефицит будет полностью перекрыт, отключения электроэнергии все равно будут.По наблюдениям заместителя главного инженера "Черноморэнерго", в этом году “веер” не сильно будет отличаться от прошлогоднего графика, так как объем потребления электроэнергии сохраняется на том же уровне.“По картине, которую я наблюдаю, потребление в том же объеме, что и в прошлом году, если зима будет суровой, то проблем будет больше. А если более щадящая зима будет, то так же, как и в прошлом году. Я все-таки надеюсь, что объем перетока перекроет весь энергодефицит. Линейные перегрузы будут меньше влиять на график. То есть уже будут только локальные отключения с разной периодичностью”, - добавил он.На данный момент в Абхазии отключают электричество в ночное время на два часа. Ранее врио "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил об ожидаемых веерных отключениях. Дополнительные отключения, как он пояснил, будут связаны с дополнительными нагрузками, которые наблюдаются в зимний период, а также уменьшением уровня воды в Джварском водохранилище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Veer-i-obespechenie-elektroenergiey-intervyu-glavy-Chernomorenergo-1033379509.html
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии

График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России

16:45 13.10.2021
473
© Sputnik / Томас Тхайцук ВЛ Тамыш
ВЛ Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Переговоры об объемах и начале перетока электроэнергии ведутся с российской стороной.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. График веерных отключений в Абхазии будет зависеть от объема перетока электроэнергии из России, об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба.
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По его словам, пока неизвестно, в каком объеме будет переток электричества из России, переговоры ведутся.
Однако, если даже дефицит будет полностью перекрыт, отключения электроэнергии все равно будут.
“Если даже объем перетока будет перекрывать весь энергодефицит по пропускной линейной способности, мы все равно не в состоянии будем поддерживать стабильное питание. После того как получим понимание объема перетока, мы будем формировать график”, - пояснил Блабба.
По наблюдениям заместителя главного инженера "Черноморэнерго", в этом году “веер” не сильно будет отличаться от прошлогоднего графика, так как объем потребления электроэнергии сохраняется на том же уровне.
“По картине, которую я наблюдаю, потребление в том же объеме, что и в прошлом году, если зима будет суровой, то проблем будет больше. А если более щадящая зима будет, то так же, как и в прошлом году. Я все-таки надеюсь, что объем перетока перекроет весь энергодефицит. Линейные перегрузы будут меньше влиять на график. То есть уже будут только локальные отключения с разной периодичностью”, - добавил он.
На данный момент в Абхазии отключают электричество в ночное время на два часа. Ранее врио "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба заявил об ожидаемых веерных отключениях. Дополнительные отключения, как он пояснил, будут связаны с дополнительными нагрузками, которые наблюдаются в зимний период, а также уменьшением уровня воды в Джварском водохранилище.
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В Абхазии
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