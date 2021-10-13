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МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну
МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что миссия наблюдателей ЕС (МНЕС), работающая в Грузии с 2008 года, должна получить право передвигаться по... 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T12:05+0300
2021-10-13T13:10+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В Абхазии соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти, очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо "деэскалации", прокомментировали в МИД Абхазии заявление президента Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе официального визита в Австрию заявила, что работающая в Грузии миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) должна получить право передвигаться по территории Республики Абхазия для деэскалации ситуации.Абхазские дипломаты отметили, что такими заявлениями Зурабишвили, видимо, решила напомнить международному сообществу о проблеме "оккупированных территорий". При этом, в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат наблюдателей ЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. "Пытаясь "обосновать" необходимость допуска МНЕС в Абхазию, власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить "деэскалации ситуации", – говорится в заявлении МИД. Дипломаты напомнили, что подобный подход тбилисских властей, вводящий в заблуждение западных партнеров, лишь отдаляет возможность цивилизованного, равноправного диалога между двумя странами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/MID-Abkhazii-prokommentiroval-ucheniya-Enternity-2021-v-Gruzii--1033346213.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Ukreplenie-bezopasnosti-obsudili-s-kollegami-iz-Abkhazii-i-Yuzhnoy-Osetii-v-MID-Rossii-1033379590.html
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грузия, мид абхазии

МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну

12:05 13.10.2021 (обновлено: 13:10 13.10.2021)
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© Sputnik / Илона ХварцкияФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Илона Хварцкия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что миссия наблюдателей ЕС (МНЕС), работающая в Грузии с 2008 года, должна получить право передвигаться по территориям Абхазии и Южной Осетии для деэскалации ситуации
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В Абхазии соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти, очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо "деэскалации", прокомментировали в МИД Абхазии заявление президента Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе официального визита в Австрию заявила, что работающая в Грузии миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) должна получить право передвигаться по территории Республики Абхазия для деэскалации ситуации.
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Абхазские дипломаты отметили, что такими заявлениями Зурабишвили, видимо, решила напомнить международному сообществу о проблеме "оккупированных территорий".

При этом, в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат наблюдателей ЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики.
"Пытаясь "обосновать" необходимость допуска МНЕС в Абхазию, власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить "деэскалации ситуации", – говорится в заявлении МИД.
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Дипломаты напомнили, что подобный подход тбилисских властей, вводящий в заблуждение западных партнеров, лишь отдаляет возможность цивилизованного, равноправного диалога между двумя странами.
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