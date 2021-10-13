https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavlenie-zurabishvili-o-dopuske-nablyudateley-es-v-stranu-1035843146.html

МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну

МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что миссия наблюдателей ЕС (МНЕС), работающая в Грузии с 2008 года, должна получить право передвигаться по... 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T12:05+0300

2021-10-13T12:05+0300

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мид абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. В Абхазии соблюдается правопорядок, функционируют все институты государственной власти, очевидно и то, что республика не испытывает необходимость в какой-либо "деэскалации", прокомментировали в МИД Абхазии заявление президента Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе официального визита в Австрию заявила, что работающая в Грузии миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) должна получить право передвигаться по территории Республики Абхазия для деэскалации ситуации.Абхазские дипломаты отметили, что такими заявлениями Зурабишвили, видимо, решила напомнить международному сообществу о проблеме "оккупированных территорий". При этом, в соответствии с договоренностями президентов России и Франции 2008 года, мандат наблюдателей ЕС предполагает лишь наблюдение в зоне, прилегающей к Абхазии, но никак не осуществление мониторинга в пределах территории республики. "Пытаясь "обосновать" необходимость допуска МНЕС в Абхазию, власти Грузии идут на откровенную дезинформацию, заявляя о том, что эта мера якобы должна послужить "деэскалации ситуации", – говорится в заявлении МИД. Дипломаты напомнили, что подобный подход тбилисских властей, вводящий в заблуждение западных партнеров, лишь отдаляет возможность цивилизованного, равноправного диалога между двумя странами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/MID-Abkhazii-prokommentiroval-ucheniya-Enternity-2021-v-Gruzii--1033346213.html

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