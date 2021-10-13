https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/novuyu-avtonomnuyu-kanalizatsiyu-poluchit-kovidnyy-gospital-v-gudaute-1035838516.html
Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте
Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте
Два месяца назад септик, подключенный к Гудаутской ЦРБ, вышел из строя. Новое оборудование было закуплено в Краснодаре. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T08:45+0300
2021-10-13T08:45+0300
2021-10-13T11:05+0300
в абхазии
медицина
гудаута
ситуация с коронавирусом в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148390_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b852a104a708bd32b679a7277aea74b8.jpg
СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию установят в Гудаутском ковидном госпитале в течение десяти дней, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба."Септик, который был подключен к ковидному госпиталю в Гудаутской больнице, вышел из строя около двух месяцев назад. Все нечистоты стали выливаться на улицу, шли к главному корпусу больницы. Мы заказали современный септик в Краснодаре на заводе, все привезли в сборе, и сейчас идут монтажные работы", – отметил он.Тванба уточнил, что стоимость проекта чуть больше одного миллиона 800 тысяч рублей. На выполнение монтажных работ и подключение к головному очистному сооружению понадобится еще около полумиллиона рублей. Средства выделены из республиканского бюджета. Завершить установку планируют в течение десяти дней.По словам специалиста, после того как старый септик перестал функционировать, стоки временно перенаправили в канализационный колодец, откуда отходы попадают в головное очистное сооружение."В этом септике будет проводиться глубокая биологическая очистка. Он немного в техническом плане сложен в изготовлении, но зато из него будет уже выходить техническая вода, очищенная на 98%", –подчеркнул Тванба.Как рассказал гендиректор "Абхазстроя" старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Eduard-Butba-rasskazal-o-tekuschey-rabote-meduchrezhdeniy-Abkhazii-1033226233.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Polmilliarda-na-COVID-traty-Abkhazii-na-borbu-s-koronavirusom--1033267368.html
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148390_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7d1416387055d10c5038d5db9b1681ad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, гудаута, ситуация с коронавирусом в абхазии
Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте
08:45 13.10.2021 (обновлено: 11:05 13.10.2021)
Два месяца назад септик, подключенный к Гудаутской ЦРБ, вышел из строя. Новое оборудование было закуплено в Краснодаре.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию установят в Гудаутском ковидном госпитале в течение десяти дней, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
"Септик, который был подключен к ковидному госпиталю в Гудаутской больнице, вышел из строя около двух месяцев назад. Все нечистоты стали выливаться на улицу, шли к главному корпусу больницы. Мы заказали современный септик в Краснодаре на заводе, все привезли в сборе, и сейчас идут монтажные работы", – отметил он.
Тванба уточнил, что стоимость проекта чуть больше одного миллиона 800 тысяч рублей. На выполнение монтажных работ и подключение к головному очистному сооружению понадобится еще около полумиллиона рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.
Завершить установку планируют в течение десяти дней.
По словам специалиста, после того как старый септик перестал функционировать, стоки временно перенаправили в канализационный колодец, откуда отходы попадают в головное очистное сооружение.
"В этом септике будет проводиться глубокая биологическая очистка. Он немного в техническом плане сложен в изготовлении, но зато из него будет уже выходить техническая вода, очищенная на 98%", –подчеркнул Тванба.
Как рассказал гендиректор "Абхазстроя" старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.