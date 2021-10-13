https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/novuyu-avtonomnuyu-kanalizatsiyu-poluchit-kovidnyy-gospital-v-gudaute-1035838516.html

Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте

Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте

Два месяца назад септик, подключенный к Гудаутской ЦРБ, вышел из строя. Новое оборудование было закуплено в Краснодаре. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T08:45+0300

2021-10-13T08:45+0300

2021-10-13T11:05+0300

в абхазии

медицина

гудаута

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новую автономную канализацию установят в Гудаутском ковидном госпитале в течение десяти дней, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба."Септик, который был подключен к ковидному госпиталю в Гудаутской больнице, вышел из строя около двух месяцев назад. Все нечистоты стали выливаться на улицу, шли к главному корпусу больницы. Мы заказали современный септик в Краснодаре на заводе, все привезли в сборе, и сейчас идут монтажные работы", – отметил он.Тванба уточнил, что стоимость проекта чуть больше одного миллиона 800 тысяч рублей. На выполнение монтажных работ и подключение к головному очистному сооружению понадобится еще около полумиллиона рублей. Средства выделены из республиканского бюджета. Завершить установку планируют в течение десяти дней.По словам специалиста, после того как старый септик перестал функционировать, стоки временно перенаправили в канализационный колодец, откуда отходы попадают в головное очистное сооружение."В этом септике будет проводиться глубокая биологическая очистка. Он немного в техническом плане сложен в изготовлении, но зато из него будет уже выходить техническая вода, очищенная на 98%", –подчеркнул Тванба.Как рассказал гендиректор "Абхазстроя" старый септик в Гудаутской ЦРБ был построен в 2013 году. Он также предположил, что причиной поломки могло стать отсутствие должного и систематического обслуживания.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Polmilliarda-na-COVID-traty-Abkhazii-na-borbu-s-koronavirusom--1033267368.html

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медицина, гудаута, ситуация с коронавирусом в абхазии