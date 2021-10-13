https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/pora-reshit-vopros-yapontsy-vnov-natselilis-na-kurily-1035838842.html

"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы

"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы

Южные Курилы принадлежат японцам — заявил премьер-министр Фумио Кисида, едва вступив в должность. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T09:45+0300

2021-10-13T09:45+0300

2021-10-13T09:45+0300

курильские острова

россия

япония

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Решительность нового главы правительства Японии обрадовала местных депутатов, но вызвала недоумение в Москве: все четыре острова Курильской гряды — это территория России. Зачем Токио обострение давнего спора, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.Заоблачные планы"Суверенитет Японии распространяется и на северные территории (так японцы именуют Южные Курилы. — Прим. ред.). Мы должны решить этот вопрос и не оставлять его будущим поколениям. Правительство нацелено на заключение мирного договора с Россией, чтобы урегулировать проблему принадлежности островов", — сказал Кисида на дебатах в парламенте.По его мнению, вернуть надо все четыре острова Курильской гряды. План Синдзо Абэ, допускавший возврат лишь двух — Шикотана и Хабомаи, новый премьер считает нереалистичным. Не убеждает его и то, что эти условия лежат в основе декларации, признанной обеими сторонами в 1956-м.Позицию Токио Кисида, возможно, изложил и Владимиру Путину. С российским президентом он созвонился 7 октября, а на следующий день жестко выступил в парламенте.Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров расценил претензии японцев как попытку сорвать переговоры.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил: "Курилы — это территория России".Без юрисдикции РоссииКисида — потомственный политик. Много лет подряд, как дед и отец, был депутатом парламента. В 2007-м его пригласили на пост министра по делам "северных территорий", а потом он возглавил МИД. Принадлежность Курил не раз обсуждал с Москвой.К курсу Абэ по сближению с Россией относился скептически. Журналисты приписывают ему слова, брошенные после очередного раунда российско-японских переговоров на высшем уровне: "Кажется, премьер-министра окружают и консультируют люди с другой планеты".Тем не менее в должности министра иностранных дел Кисида исправно встречался с Сергеем Лавровым. Прорыва не произошло. После отставки Абэ диалог по Курилам приостановили. Япония преодолевала последствия коронавируса и готовилась к Олимпиаде. Внешняя политика отошла на второй план. Но сейчас проблема "северных территорий" вновь в центре внимания.Новый премьер не раз ссылался на общественное мнение. Большинство японцев, согласно соцопросам, не поддерживали формулу Абэ "два острова из четырех плюс мирный договор". При этом Кисида признавал, что экономические связи с Россией важны. Однако настаивал: все проекты на Курилах должны быть не под юрисдикцией Москвы.Абэ уверял Путина, что в случае передачи Шикотана и Хабомаи японцы не допустят появления там американских военных баз. Вступивший в должность глава правительства пока сообщил о недопустимости размещения на Курилах ядерного оружия. Кроме того, он не собирается закупать по примеру Австралии атомные подлодки.Однако ничто не предвещает пересмотра отношений с США — главным военным союзником Токио. Более того, сотрудничество с Вашингтоном может расшириться в новом формате — Четырехстороннем диалоге по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue). Помимо Японии и Америки, в Quad участвуют Индия и Австралия.Любопытно, что Кисида — поклонник русской литературы. Его любимая книга — "Преступление и наказание" Федора Достоевского.Прорывы и паденияВ ближайшем будущем состоится встреча Сергея Лаврова с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Дата пока неизвестна, но переговоры пройдут в Токио. На Генассамблее ООН Мотэги передал российскому министру приглашение.Надо сказать, что у Токио с Москвой достаточно тесные экономические связи. С 2016 года запустили более двухсот совместных проектов — в области здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта. В японском правительстве даже появился министр по вопросам сотрудничества с Россией.В допандемийном 2019-м взаимный товарооборот достиг 21,5 миллиарда долларов. Это не так уж много. Скажем, к Южной Корее у Токио тоже территориальные претензии. Тем не менее с Сеулом в том же году наторговали на 76 миллиардов долларов.Японские бизнесмены шутят, что их самые успешные проекты в России — сеть ресторанов суши и издание сборника рецептов низкокалорийной пищи."Чуть лучше дела с инвестициями. Максимум пришелся на премьерство Абэ. Этому способствовало и облегчение визового режима во Владивостоке — ближайшей для японцев "Европе", популярном у туристов городе. Потенциал для углубления сотрудничества есть, но сейчас вряд ли он реализуется", — рассказывает в беседе с РИА Новости проживающий в Японии политический обозреватель и журналист Максим Крылов.Собеседник не ожидает улучшений в политической сфере. "Высказывания премьера о суверенитете Японии кажутся жесткими, но в действительности ничего нового нет. Увязка территориального спора с мирным договором — стандартная позиция, от которой в Токио никогда не отходили. Россию такая постановка вопроса не устраивает", — разъясняет Крылов.Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов соглашается: японский премьер лишь повторил давно известное. "Иное заявление для любого деятеля в Токио означало бы политическую смерть. Никто на это не пойдет", — уточняет он.Вместе с тем Кистанов полагает, что при Кисиде требования вернуть Курилы будут звучать чаще, а примирительной риторики станет меньше. Отношения охладятся, но серьезного ухудшения все же не произойдет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20200612/Zdes-nachinaetsya-Rossiya-na-Kurilakh-razvernuli-ogromnyy-trikolor-1030314555.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210609/Pochemu-Putin-ne-lishaet-yapontsev-nadezhdy-na-ostrova-1032586273.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200806/Tolko-preodolev-travmu-Khirosimy-Yaponiya-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-1030698486.html

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