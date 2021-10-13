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Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии Саида Шамба рассказала в эфире радио Sputnik, почему омбудсмен решила вновь вернуться к... 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к президенту Аслану Бжания и Парламенту с предложением вновь рассмотреть ее рекомендации по отмене смертной казни. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Саида Шамба рассказала в эфире радио Sputnik, почему омбудсмен решила вновь вернуться к теме рекомендаций по отмене смертной казни.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны

11:03 13.10.2021 (обновлено: 11:25 13.10.2021)
279
Радио
Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии Саида Шамба рассказала в эфире радио Sputnik, почему омбудсмен решила вновь вернуться к рекомендациям по отмене смертной казни.
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к президенту Аслану Бжания и Парламенту с предложением вновь рассмотреть ее рекомендации по отмене смертной казни. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Саида Шамба рассказала в эфире радио Sputnik, почему омбудсмен решила вновь вернуться к теме рекомендаций по отмене смертной казни.

"10 октября провозглашено Всемирным днем против смертной казни. В докладе Уполномоченного по правам человека о деятельности в 2018 , 2019 и 2020 годах были даны соответствующие рекомендации относительно пересмотра тех норм, которые были внесены в 2019 году, связанных с применением такой меры наказания, как смертная казнь. Как известно, в 2019 году в Уголовном кодексе РА в нескольких статьях установлена санкция в виде смертной казни. По мнению Уполномоченного по правам человека, это основание для обращения вновь… Само включение санкций в виде смертной казни за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, напрямую противоречат статье 13 Конституции, которая дает каждому человеку право на жизнь, а также ряду международных правовых норм. В целях соблюдения неотъемлемых прав человека Уполномоченный по правам человека вновь обратилась к Парламенту и президенту за тем, чтобы исключить из Уголовного кодекса санкцию в виде смертной казни", – сказала Шамба.

Полная версия беседы в аудиофайле.
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