Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны

"10 октября провозглашено Всемирным днем против смертной казни. В докладе Уполномоченного по правам человека о деятельности в 2018 , 2019 и 2020 годах были даны соответствующие рекомендации относительно пересмотра тех норм, которые были внесены в 2019 году, связанных с применением такой меры наказания, как смертная казнь. Как известно, в 2019 году в Уголовном кодексе РА в нескольких статьях установлена санкция в виде смертной казни. По мнению Уполномоченного по правам человека, это основание для обращения вновь… Само включение санкций в виде смертной казни за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, напрямую противоречат статье 13 Конституции, которая дает каждому человеку право на жизнь, а также ряду международных правовых норм. В целях соблюдения неотъемлемых прав человека Уполномоченный по правам человека вновь обратилась к Парламенту и президенту за тем, чтобы исключить из Уголовного кодекса санкцию в виде смертной казни", – сказала Шамба.