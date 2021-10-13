https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/takie-obstoyatelstva-blabba-o-podgotovke-abkhazskikh-energetikov-k-zime-1035874405.html
Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
Какие меры предпринимают энергетики в преддверии зимы, будут ли веерные отключения и насколько интенсивными они могут оказаться, в эфире радио Sputnik... 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T16:32+0300
2021-10-13T16:32+0300
2021-10-13T16:32+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
Пока не стабилизируется энергопотребление до нормального уровня и система не будет поддерживаться в должном порядке, проблемы с электроснабжением населения продолжатся, отметил Блабба.По его словам, объем потребления электроэнергии майнинг оборудованием колоссальный."Естественно, что из года в год увеличивается потребление электроэнергии, так как благосостояние людей растет, но за этим мы как-то успеваем. 5-7 % в год рост потребления электроэнергии присутствует всегда, но сейчас колоссальный скачок, я даже затрудняюсь озвучить цифру в процентном соотношении", – сказал Блабба.Он заметил, что меры по борьбе с майнингом ожидаемого эффекта не приносят, страна потребляет электроэнергии около шести миллионов киловатт-часов, а нормативы около четырех миллионов."Если даже объем перетока электроэнергии будет перекрывать весь энергодефицит Абхазии, по пропускной линейной способности, мы все равно не в состоянии держать стабильное питание. После четкого понимания объема перетока мы будем формировать уже график отключений в сутки. Пока я затрудняюсь сказать, на какое количество часов будет отключение в сутки", – сказал Блабба.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
Какие меры предпринимают энергетики в преддверии зимы, будут ли веерные отключения и насколько интенсивными они могут оказаться, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Саид Блабба.
Пока не стабилизируется энергопотребление до нормального уровня и система не будет поддерживаться в должном порядке, проблемы с электроснабжением населения продолжатся, отметил Блабба.
"Сложность прохождения зимы заключается в энергодефиците. Сейчас аномально большой объем потребления. Если даже мы решим вопрос энергодефицита, но подстанционные мощности и линейные нам не позволят просто стабильно поддерживать электроснабжение абонентов. В большинстве случаев это связано с проблемой перегруза сетей и подстанций", – рассказал Блабба.
По его словам, объем потребления электроэнергии майнинг оборудованием колоссальный.
"Естественно, что из года в год увеличивается потребление электроэнергии, так как благосостояние людей растет, но за этим мы как-то успеваем. 5-7 % в год рост потребления электроэнергии присутствует всегда, но сейчас колоссальный скачок, я даже затрудняюсь озвучить цифру в процентном соотношении", – сказал Блабба.
Он заметил, что меры по борьбе с майнингом ожидаемого эффекта не приносят, страна потребляет электроэнергии около шести миллионов киловатт-часов, а нормативы около четырех миллионов.
"Если даже объем перетока электроэнергии будет перекрывать весь энергодефицит Абхазии, по пропускной линейной способности, мы все равно не в состоянии держать стабильное питание. После четкого понимания объема перетока мы будем формировать уже график отключений в сутки. Пока я затрудняюсь сказать, на какое количество часов будет отключение в сутки", – сказал Блабба.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.