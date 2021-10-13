Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе

"Мне поступил в Москву звонок от Ираклия Ревазовича, что он собирается делать потрясающую рок-оперу, и я с удовольствием согласилась на то, чтобы поставить этот материал. Хотя я очень скептически отнеслась сначала к этой идее, потому что она очень сложная. Когда я познакомилась с ребятами, я поняла, что это будет просто бомба. Это абсолютная авантюра с моей стороны, потому что я люблю очень сложный материал, очень сложные вызовы, и это очередной вызов для моей карьеры. Если бы мне задали вопрос года два назад, что я поставлю оперу "Иисус Христос – Суперзвезда", я бы, наверное, покрутила пальцем у виска и открестилась бы от этого материла", – отметила режиссер.