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Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе
14:12 13.10.2021 (обновлено: 14:24 13.10.2021)
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50 лет премьере рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос – Суперзвезда". Режиссер Мария Тихонова и актриса Лоида Тыркба в эфире радио Sputnik рассказали о работе над постановкой оперы в РУСДРАМе.
12 октября 1971 года на Бродвее в Нью-Йорке состоялась премьера расширенного сценического варианта рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос – Суперзвезда". Постановку по одной из величайших рок-опер в мировом репертуаре готовят в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
Режиссер Мария Тихонова в беседе на радио рассказала, как принималось решение поставить оперу в РУСДРАМе.
"Мне поступил в Москву звонок от Ираклия Ревазовича, что он собирается делать потрясающую рок-оперу, и я с удовольствием согласилась на то, чтобы поставить этот материал. Хотя я очень скептически отнеслась сначала к этой идее, потому что она очень сложная. Когда я познакомилась с ребятами, я поняла, что это будет просто бомба. Это абсолютная авантюра с моей стороны, потому что я люблю очень сложный материал, очень сложные вызовы, и это очередной вызов для моей карьеры. Если бы мне задали вопрос года два назад, что я поставлю оперу "Иисус Христос – Суперзвезда", я бы, наверное, покрутила пальцем у виска и открестилась бы от этого материла", – отметила режиссер.
Актриса РУСДРАМа Лоида Тыркба, исполнительница партии Марии Магдалины, рассказала, как идет работа над ролью. В студии радио Sputnik прозвучал отрывок из оперы.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.