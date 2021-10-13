https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-sotrudnikov-gagrskoy-militsii-po-faktu-smerti-anri-ateyba-1035873489.html

Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба

Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба

Сотрудников УВД по Гагрскому району обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T14:51+0300

2021-10-13T14:51+0300

2021-10-13T16:30+0300

в абхазии

гагрский район

гагра

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении и.о. начальника изолятора временного содержания УВД по Гагрскому району и начальника дежурной части УВД по факту попытки совершения самоубийства Анри Атейба в ИВС. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.Сотрудникам УВД грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.7 августа Анри Атейба был задержан прокуратурой Гагрского района по подозрению в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении начальника отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району.10 августа Гагрский районный суд заключил его под стражу. За день до этого судмедэкспертом было проведено освидетельствование Атейба: никаких повреждений, причинивших вред его здоровью, обнаружено не было.12 августа в 01:30 в прокуратуру Гагрского района поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания УВД обнаружили повешенным Анри Атейба. В тот же день он был доставлен в реанимационное отделение Гагрской больницы в бессознательном состоянии и транспортирован в состоянии комы в Республиканскую больницу в Сухуме.Из Сухума в 16:00 его на реанимобиле вывезли в сопредельное государство. 14 сентября Атейба, не приходя в сознание, скончался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Bzhaniya-prokommentiroval-rassledovaniya-v-otnoshenii-gagrskikh-militsionerov-1033253213.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Genprokuratura-provodit-proverku-po-faktu-smerti-Anri-Ateyba-1033208199.html

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гагрский район, гагра, генеральная прокуратура абхазии