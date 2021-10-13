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https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/upravlenie-sotsobespecheniya-administratsii-sukhum-likvidirovano-1035844379.html
Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано
Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано
Управление должно быть ликвидировано до 31 декабря 2021 года. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Об этом сообщается на сайте администрации.Согласно документу, Управление соцобеспечения следует ликвидировать до 31 декабря 2021 года. Из числа работников администрации создана ликвидационная комиссия в составе десяти человек.Комиссия должна:
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Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано

13:00 13.10.2021 (обновлено: 13:21 13.10.2021)
207
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Управление должно быть ликвидировано до 31 декабря 2021 года.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Об этом сообщается на сайте администрации.
Согласно документу, Управление соцобеспечения следует ликвидировать до 31 декабря 2021 года.
Из числа работников администрации создана ликвидационная комиссия в составе десяти человек.
Комиссия должна:
организовать, предусмотренные законодательством мероприятия по ликвидации учреждения;
принять на себя все полномочия, связанные с управлением и поддержанием деятельности учреждения на период ее ликвидации;
уведомить в установленном порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий;
обеспечить надлежащее оформление расторжения трудовых отношений и выплаты сокращаемым работникам;
предоставить предложения по использованию имущества и финансов учреждения.
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