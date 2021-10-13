https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/upravlenie-sotsobespecheniya-administratsii-sukhum-likvidirovano-1035844379.html

Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано

Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано

Управление должно быть ликвидировано до 31 декабря 2021 года. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Об этом сообщается на сайте администрации.Согласно документу, Управление соцобеспечения следует ликвидировать до 31 декабря 2021 года. Из числа работников администрации создана ликвидационная комиссия в составе десяти человек.Комиссия должна:

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сухум