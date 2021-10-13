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Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста
Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста
В Абхазии продолжается сезон сбора винограда – ароматные гроздья в скором времени превратятся в излюбленный напиток – вино. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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виноград
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Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы. Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий, самое известное из которых – "Вина и воды Абхазии". Плантации у них есть в нескольких селах республики, одна из них в селе Гумиста Сухумского района.Здесь трудятся уже несколько недель, но с перерывами – в дождливую погоду собирать виноград нельзя, лишняя влага может испортить качество вина. В Гумисте высажено 70 гектаров виноградников, в прошлом году заложили 7,5 гектара новых насаждений.Несколько десятков крестьян из разных сел республики собираются на плантациях, чтобы пополнить семейный бюджет – заработать здесь можно неплохо, говорят они. Помимо местного населения, есть и приезжие из средней Азии, которые традиционно трудятся во многих сферах жизнедеятельности республики.На плантациях растет несколько десятков сортов черного и белого винограда, в том числе традиционные абхазские виды, такие как амлахуы и ахардан. По оптимистическим прогнозам, завершить сбор урожая винограда в Гумисте планируют до конца этого месяца.
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фото , виноград, фото

Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста

20:42 13.10.2021
799
В Абхазии продолжается сезон сбора винограда – ароматные гроздья в скором времени превратятся в излюбленный напиток – вино.
Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы. Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий, самое известное из которых – "Вина и воды Абхазии". Плантации у них есть в нескольких селах республики, одна из них в селе Гумиста Сухумского района.
Здесь трудятся уже несколько недель, но с перерывами – в дождливую погоду собирать виноград нельзя, лишняя влага может испортить качество вина. В Гумисте высажено 70 гектаров виноградников, в прошлом году заложили 7,5 гектара новых насаждений.
Несколько десятков крестьян из разных сел республики собираются на плантациях, чтобы пополнить семейный бюджет – заработать здесь можно неплохо, говорят они. Помимо местного населения, есть и приезжие из средней Азии, которые традиционно трудятся во многих сферах жизнедеятельности республики.
На плантациях растет несколько десятков сортов черного и белого винограда, в том числе традиционные абхазские виды, такие как амлахуы и ахардан. По оптимистическим прогнозам, завершить сбор урожая винограда в Гумисте планируют до конца этого месяца.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии собирают урожай винограда, в том числе на плантациях в селе Гумиста.

В Абхазии собирают урожай винограда, в том числе на плантациях в селе Гумиста. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии собирают урожай винограда, в том числе на плантациях в селе Гумиста.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь работы проходят уже несколько недель.

Здесь работы проходят уже несколько недель. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь работы проходят уже несколько недель.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ароматные ягоды собирают в специальные ящики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудятся как местные жители, так и приезжие.

На плантациях трудятся как местные жители, так и приезжие. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудятся как местные жители, так и приезжие.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирать виноград нужно аккуратно.

Собирать виноград нужно аккуратно. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирать виноград нужно аккуратно.

© Sputnik / Акоп Кущян

Так выглядит сбор винограда с высоты птичьего полета.

Так выглядит сбор винограда с высоты птичьего полета. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Акоп Кущян

Так выглядит сбор винограда с высоты птичьего полета.

© Sputnik / Акоп Кущян

Всего в Гумисте 70 гектаров виноградников.

Всего в Гумисте 70 гектаров виноградников. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Акоп Кущян

Всего в Гумисте 70 гектаров виноградников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград вывозят на тракторах.

Собранный виноград вывозят на тракторах. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный виноград вывозят на тракторах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудится несколько десятков крестьян из разных сел республики.

На плантациях трудится несколько десятков крестьян из разных сел республики. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях трудится несколько десятков крестьян из разных сел республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гроздья винограда на солнце.

Гроздья винограда на солнце. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гроздья винограда на солнце.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный урожай загружают на прицеп трактора.

Собранный урожай загружают на прицеп трактора. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный урожай загружают на прицеп трактора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ящики устанавливают крепко, чтобы они не упали.

Ящики устанавливают крепко, чтобы они не упали. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ящики устанавливают крепко, чтобы они не упали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Результат нескольких часов работы.

Результат нескольких часов работы. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Результат нескольких часов работы.

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