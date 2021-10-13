https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/urozhay-dlya-vina-sbor-vinograda-v-sele-gumista--1035841695.html

Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста

Урожай для вина: сбор винограда в селе Гумиста

В Абхазии продолжается сезон сбора винограда – ароматные гроздья в скором времени превратятся в излюбленный напиток – вино. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

виноград

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Виноделие – одно из основных занятий в Абхазии, практически в каждом дворе есть виноградные лозы. Помимо частных хозяйств, виноградники есть у больших предприятий, самое известное из которых – "Вина и воды Абхазии". Плантации у них есть в нескольких селах республики, одна из них в селе Гумиста Сухумского района.Здесь трудятся уже несколько недель, но с перерывами – в дождливую погоду собирать виноград нельзя, лишняя влага может испортить качество вина. В Гумисте высажено 70 гектаров виноградников, в прошлом году заложили 7,5 гектара новых насаждений.Несколько десятков крестьян из разных сел республики собираются на плантациях, чтобы пополнить семейный бюджет – заработать здесь можно неплохо, говорят они. Помимо местного населения, есть и приезжие из средней Азии, которые традиционно трудятся во многих сферах жизнедеятельности республики.На плантациях растет несколько десятков сортов черного и белого винограда, в том числе традиционные абхазские виды, такие как амлахуы и ахардан. По оптимистическим прогнозам, завершить сбор урожая винограда в Гумисте планируют до конца этого месяца.

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фото , виноград, фото