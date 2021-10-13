https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vetkhiy-svet-kak-reshit-problemy-energosistemy-abkhazii-1035878723.html

Ветхий свет: как решить проблемы энергосистемы Абхазии

Ветхий свет: как решить проблемы энергосистемы Абхазии

Почему "веер" в Абхазии неминуем? От чего зависит график отключения электроэнергии? И кто усугубляет ситуацию? На эти и другие вопросы ответил заместитель... 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T20:00+0300

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2021-10-13T20:19+0300

в абхазии

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черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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"Черноморэнерго" проводит плановые мероприятия по подготовке к зиме. Энергетики проводят ремонт на подстанциях и высоковольтных линиях. Это позволяет предотвратить аварии в зимний период, когда потребление электричества достигает своего пика из-за отопительного сезона."Это программные, системные технические мероприятия, которые включают в себя различного рода ремонты на подстанциях, на линиях, расчистка фидеров. Эта процедура весьма дорогостоящая. Из-за скудных запасов материалов очень тяжело проводить необходимый объем мероприятий. Проводим мероприятия по увеличению пропускной способности линии. У нас около 420 отходящих фидеров от наших двух подстанций. Это только по высоковольтным. А по низковольтным сетям около шести тысяч километров линии. Наибольшее количество потребителей подсоединено именно к высоковольтной линии. Наши мероприятия все заточены именно на высоковольтные линий", - пояснил Блабба.По его словам, большая часть электролиний уже давно нельзя эксплуатировать. Они были подключены еще в 70-80-е годы прошлого века, и с тех пор серьезных реконструкции не было.“Все оборудование стареет. Все проводники надо менять на современные, чтобы увеличить надежность и пропускную способность в целом. Эффект практически на 50 %. Если бы была полная замена, конечно, эффекта было бы больше. Из имеющихся ресурсов мы стараемся содержать те сети, которые у нас есть. И занимаемся этим на протяжении многих лет без каких-либо существенных вливаний”, - отмечает инженер.Единственный выход из этой ситуации, по его мнению, - налаживание системы учета для того, чтобы Черноморэнерго обладало средствами для плановых мероприятий.“Пока абонент не будет понимать, что электроэнергия - продукт, за который надо платить, не будет практически никакого развития в этом направлении. С каждым годом те сети, которые мы эксплуатируем, ветшают все больше. Мы буквально не успеваем содержать линий на должном уровне. Это очень тяжело. Эксплуатационные провалы конечно присутствуют в связи с нехваткой расходных материалов”, - подчеркнул он.В этом году, как и в прошлом, республика планирует запросить переток электроэнергии из России. Однако это не решит вопрос “веера”. С графиком отключений в компании пока не определились, все будет зависеть от объема перетока. Однако, если даже дефицит будет полностью перекрыт, отключения электроэнергии все равно будут.“Если даже объем перетока будет перекрывать весь энергодефицит по пропускной линейной способности мы все равно не в состоянии будем содержать стабильное питание. После того, как получим понимание объема перетока, мы будем формировать график”, - пояснил Блабба.На данный момент в Абхазии отключают электричество в ночное время на два часа.

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