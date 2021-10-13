Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vinnoe-delo-kak-sobirayut-vinograd-v-sele-gumista--1035875739.html
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Осень в Абхазии – время сбора винограда и виноделия. Смотрите видео о том, как в селе Гумиста собирают урожай. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T16:00+0300
2021-10-13T16:31+0300
в абхазии
видео
виноград
ачадара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035873390_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_628b0802f4b36a9cc4891e372bf30297.jpg
В Абхазии разгар сбора винограда, на плантации в селе Гумиста уже несколько недель идет активная работа. Всего здесь 70 гектаров, высажено около сорока видов различных сортов винограда. Компания "Вина и воды Абхазии" культивирует здесь около ста сортов. Многие из них привезли из стран Европы на апробацию.На плантации в Гумисте работает несколько десятков людей, большинство из них – это местные жители, при этом есть и те, кто приехал на заработки из других стран. Условиями работы они довольны, за один собранный ящик получают 60 рублей, если приложить усилия, то можно неплохо заработать и пополнить семейный бюджет, говорят трудящиеся.Собранный виноград загружают в прицепы тракторов, после чего товар отвозят на завод, где из него делают местное вино. Винограда в этом году меньше, чем в прошлом, говорят работники, причина в дождливом лете. Однако в последнее время установилась солнечная погода, что положительно сказывается на сборе продукции.
ачадара
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
2021-10-13T16:00+0300
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035873390_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_75fa33040dd216d16fd631d97d88da07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, виноград, ачадара, видео

Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста

16:00 13.10.2021 (обновлено: 16:31 13.10.2021)
104
© Sputnik
Осень в Абхазии – время сбора винограда и виноделия. Смотрите видео о том, как в селе Гумиста собирают урожай.
В Абхазии разгар сбора винограда, на плантации в селе Гумиста уже несколько недель идет активная работа. Всего здесь 70 гектаров, высажено около сорока видов различных сортов винограда. Компания "Вина и воды Абхазии" культивирует здесь около ста сортов. Многие из них привезли из стран Европы на апробацию.
На плантации в Гумисте работает несколько десятков людей, большинство из них – это местные жители, при этом есть и те, кто приехал на заработки из других стран.
Условиями работы они довольны, за один собранный ящик получают 60 рублей, если приложить усилия, то можно неплохо заработать и пополнить семейный бюджет, говорят трудящиеся.
Собранный виноград загружают в прицепы тракторов, после чего товар отвозят на завод, где из него делают местное вино.
Винограда в этом году меньше, чем в прошлом, говорят работники, причина в дождливом лете. Однако в последнее время установилась солнечная погода, что положительно сказывается на сборе продукции.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
16:32Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
16:25У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
16:00Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
15:22Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
14:51Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба
14:27Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании
14:12Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе
13:49Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:45Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"
13:32МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
13:00Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано
12:30Абхазия попала в топ-5 популярных направлений у российских туристов
12:05МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну
11:24Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны
11:03Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
10:20Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
09:45"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
09:15Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству
08:45Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте