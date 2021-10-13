https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vinnoe-delo-kak-sobirayut-vinograd-v-sele-gumista--1035875739.html

Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста

Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста

Осень в Абхазии – время сбора винограда и виноделия. Смотрите видео о том, как в селе Гумиста собирают урожай. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

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В Абхазии разгар сбора винограда, на плантации в селе Гумиста уже несколько недель идет активная работа. Всего здесь 70 гектаров, высажено около сорока видов различных сортов винограда. Компания "Вина и воды Абхазии" культивирует здесь около ста сортов. Многие из них привезли из стран Европы на апробацию.На плантации в Гумисте работает несколько десятков людей, большинство из них – это местные жители, при этом есть и те, кто приехал на заработки из других стран. Условиями работы они довольны, за один собранный ящик получают 60 рублей, если приложить усилия, то можно неплохо заработать и пополнить семейный бюджет, говорят трудящиеся.Собранный виноград загружают в прицепы тракторов, после чего товар отвозят на завод, где из него делают местное вино. Винограда в этом году меньше, чем в прошлом, говорят работники, причина в дождливом лете. Однако в последнее время установилась солнечная погода, что положительно сказывается на сборе продукции.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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