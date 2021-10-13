https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vinnoe-delo-kak-sobirayut-vinograd-v-sele-gumista--1035875739.html
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Осень в Абхазии – время сбора винограда и виноделия. Смотрите видео о том, как в селе Гумиста собирают урожай. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T16:00+0300
2021-10-13T16:00+0300
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в абхазии
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В Абхазии разгар сбора винограда, на плантации в селе Гумиста уже несколько недель идет активная работа. Всего здесь 70 гектаров, высажено около сорока видов различных сортов винограда. Компания "Вина и воды Абхазии" культивирует здесь около ста сортов. Многие из них привезли из стран Европы на апробацию.На плантации в Гумисте работает несколько десятков людей, большинство из них – это местные жители, при этом есть и те, кто приехал на заработки из других стран. Условиями работы они довольны, за один собранный ящик получают 60 рублей, если приложить усилия, то можно неплохо заработать и пополнить семейный бюджет, говорят трудящиеся.Собранный виноград загружают в прицепы тракторов, после чего товар отвозят на завод, где из него делают местное вино. Винограда в этом году меньше, чем в прошлом, говорят работники, причина в дождливом лете. Однако в последнее время установилась солнечная погода, что положительно сказывается на сборе продукции.
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Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
2021-10-13T16:00+0300
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видео, виноград, ачадара, видео
Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
16:00 13.10.2021 (обновлено: 16:31 13.10.2021)
Осень в Абхазии – время сбора винограда и виноделия. Смотрите видео о том, как в селе Гумиста собирают урожай.
В Абхазии разгар сбора винограда, на плантации в селе Гумиста уже несколько недель идет активная работа. Всего здесь 70 гектаров, высажено около сорока видов различных сортов винограда. Компания "Вина и воды Абхазии" культивирует здесь около ста сортов. Многие из них привезли из стран Европы на апробацию.
На плантации в Гумисте работает несколько десятков людей, большинство из них – это местные жители, при этом есть и те, кто приехал на заработки из других стран.
Условиями работы они довольны, за один собранный ящик получают 60 рублей, если приложить усилия, то можно неплохо заработать и пополнить семейный бюджет, говорят трудящиеся.
Собранный виноград загружают в прицепы тракторов, после чего товар отвозят на завод, где из него делают местное вино.
Винограда в этом году меньше, чем в прошлом, говорят работники, причина в дождливом лете. Однако в последнее время установилась солнечная погода, что положительно сказывается на сборе продукции.