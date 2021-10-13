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Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны
Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны
Бухгалтер ведомства подозревается в разглашении секретных и совершенно секретных сведений. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T11:24+0300
2021-10-13T11:48+0300
в абхазии
министерство обороны абхазии
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны Абхазии по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. По версии следствия, бухгалтер, действуя умышленно и нарушая закон "О государственной тайне", использовала в работе с секретными и совершенно секретными сведениями незарегистрированную в секретной части Минобороны флеш–карту.После чего, пренебрегая своими служебными обязанностями, нарушая требования о неразглашении охраняемой законом тайны, передала эту флеш-карту начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны.Начальник медпункта не имел права доступа к секретным и совершенно секретным сведениям, содержащимся на флеш-карте. При этом она в течение не менее двух недель использовала флеш-карту по собственному усмотрению, передавая ее третьим лицам.Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, действия бухгалтера создали "реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства".Следователи Военной прокуратуры собирают достоверные доказательства по делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210715/Zaderzhan-figurant-po-delu-o-khischeniyakh-denezhnykh-sredstv-Fonda-repatriatsii-1032841712.html
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министерство обороны абхазии, генеральная прокуратура абхазии

Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны

11:24 13.10.2021 (обновлено: 11:48 13.10.2021)
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CC0 / / Архивное фото уголовного дела
Архивное фото уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
CC0 / /
Бухгалтер ведомства подозревается в разглашении секретных и совершенно секретных сведений.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны Абхазии по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По версии следствия, бухгалтер, действуя умышленно и нарушая закон "О государственной тайне", использовала в работе с секретными и совершенно секретными сведениями незарегистрированную в секретной части Минобороны флеш–карту.
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После чего, пренебрегая своими служебными обязанностями, нарушая требования о неразглашении охраняемой законом тайны, передала эту флеш-карту начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны.
Начальник медпункта не имел права доступа к секретным и совершенно секретным сведениям, содержащимся на флеш-карте. При этом она в течение не менее двух недель использовала флеш-карту по собственному усмотрению, передавая ее третьим лицам.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, действия бухгалтера создали "реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства".
Следователи Военной прокуратуры собирают достоверные доказательства по делу.
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