https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-protiv-bukhgaltera-minoborony-abkhazii-za-razglashenie-gostayny-1035841572.html

Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны

Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны

Бухгалтер ведомства подозревается в разглашении секретных и совершенно секретных сведений. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T11:24+0300

2021-10-13T11:24+0300

2021-10-13T11:48+0300

в абхазии

министерство обороны абхазии

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны Абхазии по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. По версии следствия, бухгалтер, действуя умышленно и нарушая закон "О государственной тайне", использовала в работе с секретными и совершенно секретными сведениями незарегистрированную в секретной части Минобороны флеш–карту.После чего, пренебрегая своими служебными обязанностями, нарушая требования о неразглашении охраняемой законом тайны, передала эту флеш-карту начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны.Начальник медпункта не имел права доступа к секретным и совершенно секретным сведениям, содержащимся на флеш-карте. При этом она в течение не менее двух недель использовала флеш-карту по собственному усмотрению, передавая ее третьим лицам.Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, действия бухгалтера создали "реальную опасность причинения вреда интересам Республики Абхазия в области эффективного функционирования обороноспособности государства".Следователи Военной прокуратуры собирают достоверные доказательства по делу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210715/Zaderzhan-figurant-po-delu-o-khischeniyakh-denezhnykh-sredstv-Fonda-repatriatsii-1032841712.html

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министерство обороны абхазии, генеральная прокуратура абхазии