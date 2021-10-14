https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/aeroport-sochi-vozobnovit-reysy-v-tegeran-i-amsterda-1035895775.html
Аэропорт Сочи возобновит рейсы в Тегеран и Амстердам
Аэропорт Сочи возобновит рейсы в Тегеран и Амстердам
Начиная с августа 2020 года Россия постепенно возобновляет прекращенные из-за пандемии коронавируса регулярные перелеты. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T16:30+0300
2021-10-14T16:30+0300
2021-10-14T17:37+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Из аэропорта Сочи можно будет лететь в Амстердам и Тегеран, рейсы станут доступны с 9 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Россия открывает полеты еще в несколько стран: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.Регулярное и чартерное сообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие отдельные рейсы. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, перелеты, мировая пандемия коронавируса covid-19
Аэропорт Сочи возобновит рейсы в Тегеран и Амстердам
16:30 14.10.2021 (обновлено: 17:37 14.10.2021)
Начиная с августа 2020 года Россия постепенно возобновляет прекращенные из-за пандемии коронавируса регулярные перелеты.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Из аэропорта Сочи можно будет лететь в Амстердам и Тегеран, рейсы станут доступны с 9 ноября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Россия открывает полеты еще в несколько стран: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.
Регулярное и чартерное сообщение России с другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие отдельные рейсы. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.