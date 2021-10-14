https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/bolee-170-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-sutki-1035900096.html
Более 170 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
Более 170 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
За все время пандемии коронавируса в Абхазии он был диагностирован у 29496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24578 человек. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T22:50+0300
2021-10-14T22:50+0300
2021-10-14T22:50+0300
в абхазии
новости
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В Абхазии за сутки выявлен 171 случай коронавирусной инфекции, протестировано 648 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 91 пациент, в тяжелом состоянии 38 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 32, четверо из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, ситуация с коронавирусом в абхазии
Более 170 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
За все время пандемии коронавируса в Абхазии он был диагностирован у 29496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24578 человек.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В Абхазии за сутки выявлен 171 случай коронавирусной инфекции, протестировано 648 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 91 пациент, в тяжелом состоянии 38 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 32, четверо из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.