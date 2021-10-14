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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-15-oktyabrya-1035899170.html
Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября
Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября
Почти вся столица Абхазии останется без подачи питьевой воды из-за аварии из-за аварии на водопроводе. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
новости
водоснабжение
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В свя­зи с прорывом водопроводн­ой трубы по улице 4 Ма­рта в Сухуме 15 октября с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в большей части города, сообщает "Апсныпресс".Водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Ко­лоса, вокзала, на улице Ады­гейская, центральной и нагорной части го­рода, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.
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новости, водоснабжение, сухум

Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября

20:01 14.10.2021
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© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Почти вся столица Абхазии останется без подачи питьевой воды из-за аварии из-за аварии на водопроводе.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В свя­зи с прорывом водопроводн­ой трубы по улице 4 Ма­рта в Сухуме 15 октября с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в большей части города, сообщает "Апсныпресс".
Водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Ко­лоса, вокзала, на улице Ады­гейская, центральной и нагорной части го­рода, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.
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