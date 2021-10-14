https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/bolshaya-chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-15-oktyabrya-1035899170.html

Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября

Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября

Почти вся столица Абхазии останется без подачи питьевой воды из-за аварии из-за аварии на водопроводе. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T20:01+0300

2021-10-14T20:01+0300

2021-10-14T20:01+0300

в абхазии

новости

водоснабжение

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_0:192:2600:1655_1920x0_80_0_0_ec3252a5457dfc67846b52958c6d44c1.jpg

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В свя­зи с прорывом водопроводн­ой трубы по улице 4 Ма­рта в Сухуме 15 октября с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в большей части города, сообщает "Апсныпресс".Водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Ко­лоса, вокзала, на улице Ады­гейская, центральной и нагорной части го­рода, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, водоснабжение, сухум