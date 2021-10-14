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Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября
Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября
Почти вся столица Абхазии останется без подачи питьевой воды из-за аварии из-за аварии на водопроводе. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T20:01+0300
2021-10-14T20:01+0300
2021-10-14T20:01+0300
в абхазии
новости
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В связи с прорывом водопроводной трубы по улице 4 Марта в Сухуме 15 октября с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в большей части города, сообщает "Апсныпресс".Водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Колоса, вокзала, на улице Адыгейская, центральной и нагорной части города, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.
сухум
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, водоснабжение, сухум
Большая часть Сухума останется без воды в пятницу 15 октября
Почти вся столица Абхазии останется без подачи питьевой воды из-за аварии из-за аварии на водопроводе.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В связи с прорывом водопроводной трубы по улице 4 Марта в Сухуме 15 октября с 00:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в большей части города, сообщает "Апсныпресс".
Водоснабжение прекратится на улице Эшба, Старом поселке, а также в районах Колоса, вокзала, на улице Адыгейская, центральной и нагорной части города, кроме того, без воды останутся ВИЭМ, рынок, Маяк, Турбаза.