https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/doktor-obyasnil-pochemu-mozhet-vyrasti-smertnost-ot-covid-1035898508.html

Доктор объяснил, почему может вырасти смертность от COVID

Доктор объяснил, почему может вырасти смертность от COVID

Чем больше людей, не прошедших вакцинацию, тем больше тяжелых случаев болезни может возникать, отмечает известный российский врач и телеведущий Александр... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T20:07+0300

2021-10-14T20:07+0300

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Доктор объяснил, почему может вырасти смертность от COVID Доктор объяснил, почему может вырасти смертность от COVID

"У нас (в России - Sputnik) смертность была 2%, сейчас 3%, то есть она потихоньку растет, у нас 30% населения полностью привито. Во всех других странах – Франция, Англия, Германия, Америка ― все-таки 60-65% привитых. И мы видим, да, конечно, болеют, но там смертность 1%. Если возьмем Великобританию, где 40 тысяч в день зараженных, но там смертность 0,3%. У нас, если сравнить, смертность в 10 раз больше, и это прямо связано с количеством вакцинированных людей", ― объяснил Мясников.Вывод из приведенной статистики можно сделать следующий – даже если вакцинация не останавливает распространение инфекции, что видно по вакцинированным странам, их также захлестывают волны, вирус приходит и будет приходить и в следующем году, но смертность там снижается в десятки раз, рассуждает медик.Человек, заразившийся коронавиурсом в легкой форме, мало кого может заразить, однако есть люди, которые становятся инкубаторами мутаций и суперраспространителями вируса, они могут заразить в десятки раз больше людей, рассказал врач."Инкубаторами мутаций являются люди со сниженным иммунитетом – это пожилые люди и хронически больные, с хронической почечной недостаточностью, с диабетом, все факторы риска. Не вакцинируясь, они ставят под угрозу свое здоровье и наше общее здоровье, потому что именно у них происходит мутация. Не кто-то из Британии нам везет вирус, из ЮАР или Турции, хоть бетонные блоки установи на границе, вирус в людях с ослабленным иммунитетом, и они являются источником заражения других", - сказал Мясников.

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