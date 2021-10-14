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Два человека утонули у берегов Гагры
Два человека утонули у берегов Гагры
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 9:06 утра 14 октября. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T18:18+0300
2021-10-14T18:18+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Тела погибших были извлечены из воды и доставлены в морг местной районной больницы. Личности погибших и обстоятельства трагедии еще не установлены.В сообщении отмечается, что работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом на море.
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происшествия, новости, море, мчс абхазии
Два человека утонули у берегов Гагры
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 9:06 утра 14 октября.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Тела погибших были извлечены из воды и доставлены в морг местной районной больницы.
Личности погибших и обстоятельства трагедии еще не установлены.
В сообщении отмечается, что работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом на море.