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https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dva-cheloveka-utonuli-u-beregov-gagry-1035897917.html
Два человека утонули у берегов Гагры
Два человека утонули у берегов Гагры
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 9:06 утра 14 октября. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Тела погибших были извлечены из воды и доставлены в морг местной районной больницы. Личности погибших и обстоятельства трагедии еще не установлены.В сообщении отмечается, что работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом на море.
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происшествия, новости, море, мчс абхазии

Два человека утонули у берегов Гагры

18:18 14.10.2021
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© Foto / МЧС РАДва человека утонули сегодня утром в акватории Гагры
Два человека утонули сегодня утром в акватории Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Foto / МЧС РА
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 9:06 утра 14 октября.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Тела погибших были извлечены из воды и доставлены в морг местной районной больницы.
Личности погибших и обстоятельства трагедии еще не установлены.
В сообщении отмечается, что работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом на море.
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