https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dva-cheloveka-utonuli-u-beregov-gagry-1035897917.html

Два человека утонули у берегов Гагры

Два человека утонули у берегов Гагры

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 9:06 утра 14 октября. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Тела погибших были извлечены из воды и доставлены в морг местной районной больницы. Личности погибших и обстоятельства трагедии еще не установлены.В сообщении отмечается, что работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом на море.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, море, мчс абхазии