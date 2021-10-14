https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dvoe-grazhdan-abkhazii-zaderzhany-za-primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-vlasti-1035891218.html
Двое граждан Абхазии задержаны за применение насилия в отношении милиционеров
Двое граждан Абхазии задержаны за применение насилия в отношении милиционеров
Инцидент произошел днем во вторник, 12 октября, в Сухуме. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T13:20+0300
2021-10-14T13:20+0300
2021-10-14T15:19+0300
в абхазии
новости
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сухум
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.13 октября прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия по части второй статьи 320 Уголовного кодекса Абхазии, по факту применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Преступление было совершено 12 октября в Сухуме около 16:30. За рулем иномарки был Пачулия, он и его пассажир Гамгия были остановлены, однако на законные требования милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования отреагировали агрессивно и применили физическое насилие. Двое правоохранителей получили телесные повреждения: переломы руки и носа.В настоящее время нарушители задержаны и заключены под стражу. В Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об их аресте.
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новости, милиция, сухум
Двое граждан Абхазии задержаны за применение насилия в отношении милиционеров
13:20 14.10.2021 (обновлено: 15:19 14.10.2021)
Инцидент произошел днем во вторник, 12 октября, в Сухуме.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik.
Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти, сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
13 октября прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия по части второй статьи 320 Уголовного кодекса Абхазии, по факту применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Преступление было совершено 12 октября в Сухуме около 16:30.
"В ходе осуществления профилактических мероприятий сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум, следовавших на служебной автомашине по улице Кодорское шоссе в районе Сухумской средней школы №14, была замечена автомашина марки "Тойота Альфард", водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения пересек двойную сплошную полосу и проехал на запрещающий красный сигнал светофора", – приводятся в сообщении обстоятельства случившегося.
За рулем иномарки был Пачулия, он и его пассажир Гамгия были остановлены, однако на законные требования милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования отреагировали агрессивно и применили физическое насилие. Двое правоохранителей получили телесные повреждения: переломы руки и носа.
В настоящее время нарушители задержаны и заключены под стражу. В Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об их аресте.