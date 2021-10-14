https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dvoe-grazhdan-abkhazii-zaderzhany-za-primenenie-nasiliya-v-otnoshenii-vlasti-1035891218.html

Двое граждан Абхазии задержаны за применение насилия в отношении милиционеров

Двое граждан Абхазии задержаны за применение насилия в отношении милиционеров

Инцидент произошел днем во вторник, 12 октября, в Сухуме. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T13:20+0300

2021-10-14T13:20+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.13 октября прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия по части второй статьи 320 Уголовного кодекса Абхазии, по факту применения насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Преступление было совершено 12 октября в Сухуме около 16:30. За рулем иномарки был Пачулия, он и его пассажир Гамгия были остановлены, однако на законные требования милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования отреагировали агрессивно и применили физическое насилие. Двое правоохранителей получили телесные повреждения: переломы руки и носа.В настоящее время нарушители задержаны и заключены под стражу. В Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об их аресте.

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