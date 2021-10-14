https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dzermant-dazhe-biznes-khochet-ideynoy-integratsii-evrazii-1035893762.html

Дзермант: даже бизнес хочет идейной интеграции Евразии

Дзермант: даже бизнес хочет идейной интеграции Евразии

Политический эксперт, философ Алексей Дзермант рассказал, как объединить Евразию в современных условиях и где найти новые точки экономического и духовного... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T18:37+0300

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Дзермант об экологии и новых путях интеграции Дзермант об экологии и новых путях интеграции

Известные политические деятели и эксперты России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и ДНР учредили в Москве общественное объединение "Новая Евразия", целью которого является содействие интеграции на постсоветском пространстве. Это международное надпартийное движение рассматривает Россию не просто как государство, а как самостоятельную цивилизацию - Евразию, сопоставимую с Европой или Китаем.В беседе на радио Sputnik Беларусь Дзермант отметил, что для постсоветских государств важно не только тесное экономическое взаимодействие, но и единое гуманитарное, культурное и образовательное пространство."Самое интересное, что к этой евразийской идее интерес проявляют как раз бизнесмены. Они говорят, что есть прибыль, материальный достаток, а идеи – чего-то духовного – им не хватает… Объединение Евразии в любом смысле – идейном, культурном, транспортном – это увеличение рынка и пространства для активности, для работы, для ощущения отсутствия барьеров", – подчеркнул эксперт.По его словам, цель евразийского движения в том, чтобы не было барьеров, а экономическая активность была "свободной и спокойной", но при этом "шла вместе с культурой"."Без смыслов все эти деньги не имеют ценности, они имеют ценность, только когда их вкладывают в развитие своей страны, большой Евразии и будущее своих детей. Участники движения предлагают и обсуждают самые разные интеграционные идеи на евразийском пространстве — от экономических, гуманитарных и культурных до научных, которые на первый взгляд кажутся фантастическими. Об этом, в частности, шла речь, и в ходе недавней конференция движения "Новая Евразия" на Алтае. Фантастические идеи не настолько оторваны от реальности и имеют практический эффект… Ну и в конце концов, это новое освоение Сибири - в новом качестве, с новыми условиями. Это тоже интересно, мы об этом рассуждаем, спорим с учеными. Это лучше, чем заниматься вещами а-ля Грета Тунберг", – заявил Дзермант.

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