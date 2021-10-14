https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/dzhapua-o-premii-v-mezhdunarodnom-konkurse-monet-nominatsiya-krutaya-1035891621.html

Джапуа о премии в Международном конкурсе монет: номинация крутая

Джапуа о премии в Международном конкурсе монет: номинация крутая

Монета Национального банка Абхазии заняла второе место в Международном конкурсе "Монетное созвездие". Автор монеты, художник Батал Джапуа рассказал в эфире... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T15:33+0300

2021-10-14T15:33+0300

2021-10-14T15:33+0300

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Джапуа о премии в Международном конкурсе монет: номинация крутая Джапуа о премии в Международном конкурсе монет: номинация крутая

В Международном конкурсе Национальный Банк Абхазии, представил памятную монету, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Монета заняла второе место в номинации "Лучшее художественное решение". Автор монеты – Батал Джапуа. Она сделана на основе известной фотографии Семена Короткова "Скорбящая мать", на которой изображена абхазская женщина Марушьа Пачулия. Этот снимок, в свою очередь, в 1966 году на фотовыставке в Москве получил первую премию.Автор монеты, художник Батал Джапуа сказал в эфире радио Sputnik , что не знал о том, что она представлена на конкурс, а победа в номинации "Лучшее художественное решение" имеет особое значение."…есть номинация, где отмечают уникальность, когда специально делают монету. Она может быть одна или штук десять. А вторая номинация именно про художественность, то есть легенда монеты, насколько художественно в ограниченном пространстве решена та или иная задача. Так что, номинация крутая именно для художников. А вот, когда отмечают уникальность, там смотрят уже и применение технологий, многослойность и так далее. Это уже немного другое", – сказал Джапуа.Полная версия беседы в аудиофайле."Монетное созвездие" – единственный международный конкурс памятных монет на территории России. За свою многолетнюю историю он стал одним из самых авторитетных в мире. Организатор конкурса – российский Издательский дом "Уотер Марк".В состав профессионального жюри конкурса входят специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах разных стран.

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