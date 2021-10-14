https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/italiya-poobeschala-podderzhat-priznanie-sputnika-v-na-urovne-evrosoyuza-1035886295.html

Италия пообещала поддержать признание "Спутника V" на уровне Евросоюза

Италия пообещала поддержать признание "Спутника V" на уровне Евросоюза

"Спутник V" – российская вакцина от новой коронавирусной инфекции от Центра имени Гамалеи, зарегистрированная первой в мире. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T09:10+0300

2021-10-14T09:10+0300

2021-10-14T10:06+0300

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Италия намерена сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию российской вакцины "Спутник V" в европейских институтах, об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче в интервью РИА Новости.По его словам, в данный момент Италия не планирует признать препарат на национальном уровне в обход ЕС."Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза", – сказал Стараче.При этом дипломат подчеркнул, что Италия сделает все возможное для ускорения признания российской вакцины в Европе.Минздрав России ранее направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.В МИД России надеются, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации возобладает здравый смысл. Глава ведомства Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Москва видит со стороны Европы предвзятое отношение к российским вакцинам, вызванное политическими соображениями, несмотря на то, что Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211002/Murashko-barery-dlya-priznaniya-Sputnika-V-VOZ-snyaty-1033331015.html

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италия, европа, вакцинация, коронавирус - 2021, россия