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Италия пообещала поддержать признание "Спутника V" на уровне Евросоюза
Италия пообещала поддержать признание "Спутника V" на уровне Евросоюза
"Спутник V" – российская вакцина от новой коронавирусной инфекции от Центра имени Гамалеи, зарегистрированная первой в мире. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T09:10+0300
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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Италия намерена сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию российской вакцины "Спутник V" в европейских институтах, об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче в интервью РИА Новости.По его словам, в данный момент Италия не планирует признать препарат на национальном уровне в обход ЕС."Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза", – сказал Стараче.При этом дипломат подчеркнул, что Италия сделает все возможное для ускорения признания российской вакцины в Европе.Минздрав России ранее направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.В МИД России надеются, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации возобладает здравый смысл. Глава ведомства Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Москва видит со стороны Европы предвзятое отношение к российским вакцинам, вызванное политическими соображениями, несмотря на то, что Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211002/Murashko-barery-dlya-priznaniya-Sputnika-V-VOZ-snyaty-1033331015.html
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италия, европа, вакцинация, коронавирус - 2021, россия

Италия пообещала поддержать признание "Спутника V" на уровне Евросоюза

09:10 14.10.2021 (обновлено: 10:06 14.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ЦУМе
Вакцинация от COVID-19 в ЦУМе - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Спутник V" – российская вакцина от новой коронавирусной инфекции от Центра имени Гамалеи, зарегистрированная первой в мире.
СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Италия намерена сделать все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию российской вакцины "Спутник V" в европейских институтах, об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче в интервью РИА Новости.
По его словам, в данный момент Италия не планирует признать препарат на национальном уровне в обход ЕС.
"Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза", – сказал Стараче.
При этом дипломат подчеркнул, что Италия сделает все возможное для ускорения признания российской вакцины в Европе.

"Но хочу подчеркнуть, что мы будем делать все возможное, чтобы продвинуть принятие решения о признании вакцины "Спутник V" в Брюсселе. Давайте посмотрим, что из этого получится. Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше", – добавил посол.

Минздрав России ранее направил в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Визит представителей европейского регулятора может состояться в декабре.
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2 октября, 16:10
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В МИД России надеются, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации возобладает здравый смысл. Глава ведомства Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Москва видит со стороны Европы предвзятое отношение к российским вакцинам, вызванное политическими соображениями, несмотря на то, что Россия неоднократно просила Евросоюз не политизировать ситуацию с вакцинами от коронавируса.
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