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Неприкасаемые: парламентский иммунитет в Абхазии
Неприкасаемые: парламентский иммунитет в Абхазии
Депутатская неприкосновенность – норма закона, при которой депутат может быть освобожден от уголовного и административного преследования. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T10:05+0300
2021-10-14T10:05+0300
2021-10-14T10:44+0300
в абхазии
инфографика
депутаты
парламент абхазии
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Депутат Народного Собрания Абхазии обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий.Без согласия Народного Собрания он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления. Также парламентария нельзя подвергнуть личному досмотру. Исключение может быть только в случае, если необходимо обеспечить безопасность окружающих.Если возбуждено уголовное дело в отношение депутата, то генеральный прокурор в недельный срок должен внести в Народное Собрание представление о лишении депутата неприкосновенности.Дело в отношение депутата Парламента не может быть передано в суд без согласия Народного Собрания. При сохранении иммунитета депутата прекращается уголовное преследование в отношении него.
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инфографика, депутаты, парламент абхазии, инфографика
Неприкасаемые: парламентский иммунитет в Абхазии
10:05 14.10.2021 (обновлено: 10:44 14.10.2021)
Депутатская неприкосновенность – норма закона, при которой депутат может быть освобожден от уголовного и административного преследования.
Депутат Народного Собрания Абхазии обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий.
Без согласия Народного Собрания он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления. Также парламентария нельзя подвергнуть личному досмотру. Исключение может быть только в случае, если необходимо обеспечить безопасность окружающих.
Если возбуждено уголовное дело в отношение депутата, то генеральный прокурор в недельный срок должен внести в Народное Собрание представление о лишении депутата неприкосновенности.
Дело в отношение депутата Парламента не может быть передано в суд без согласия Народного Собрания. При сохранении иммунитета депутата прекращается уголовное преследование в отношении него.