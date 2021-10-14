https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/neprikasaemye-parlamentskiy-immunitet-v-abkhazii-1035842591.html

Неприкасаемые: парламентский иммунитет в Абхазии

Неприкасаемые: парламентский иммунитет в Абхазии

Депутатская неприкосновенность – норма закона, при которой депутат может быть освобожден от уголовного и административного преследования. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T10:05+0300

2021-10-14T10:05+0300

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Депутат Народного Собрания Абхазии обладает иммунитетом в течение всего срока своих полномочий.Без согласия Народного Собрания он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут допросу или обыску, если только не пойман на месте преступления. Также парламентария нельзя подвергнуть личному досмотру. Исключение может быть только в случае, если необходимо обеспечить безопасность окружающих.Если возбуждено уголовное дело в отношение депутата, то генеральный прокурор в недельный срок должен внести в Народное Собрание представление о лишении депутата неприкосновенности.Дело в отношение депутата Парламента не может быть передано в суд без согласия Народного Собрания. При сохранении иммунитета депутата прекращается уголовное преследование в отношении него.

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