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Повара с мечтами и без: как в Гале готовят специалистов нарасхват
10:44 14.10.2021 (обновлено: 11:30 14.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Галский гуманитарный колледж
© Sputnik / Томас Тхайцук
В самом восточном районе Абхазии готовят поваров, агрономов, электриков и педагогов. Sputnik побывал в гостях у студентов Галского гуманитарного колледжа.
Галский район – самый восточный в Абхазии, находится на границе с Грузией. Часть ребят после школы остаются учиться в Абхазии, многие получают высшее образование в вузах Грузии, но есть и те, кто не хочет или не может уехать из родного района. Они могут получить образование в Галском гуманитарном колледже.
Асмат Цвижба, Sputnik
"А почему бы и нет"
Галскому колледжу уже 22 года. Здесь готовят специалистов по сельскому хозяйству, педагогов начальных классов и электриков.
Но самый популярный факультет поварской. Он был открыт в прошлом году, неправительственная организация "Горизонт" закупила всю необходимую технику, а ПРООН сделала ремонт в здании.
Обучение длится всего год. За это время ребят учат делать кондитерские изделия, первые и вторые блюда. Годичное обучение стоит пять тысяч рублей. Принимают ребят после 9 и 11 классов.
Мы попали в разгар кулинарной "битвы". Ребята были разделены на группы. Первая училась делать шоколадный торт, вторая – пасту с овощами. Запах шоколада пленительно витал в аудитории, и, если бы минутами ранее мы не насытились знаменитым галским лавашом, (лучшим в Абхазии, по версии съемочной группы Sputnik), от моментальной дегустации удержаться было бы сложно.
© Sputnik / Томас Тхайцук Галский гуманитарный колледж
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
© Sputnik / Томас Тхайцук Галский гуманитарный колледж
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
© Sputnik / Томас Тхайцук Галский гуманитарный колледж
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
© Sputnik / Томас Тхайцук Галский гуманитарный колледж
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Галский гуманитарный колледж
У каждого на кухне своя роль. Вон там, в самом углу самая миниатюрная девочка растопила черный шоколад для глазури, постоянно помешивая его венчиком. Это Лана. Она приехала учиться в Гал из Сухума.
– А как так получилось, все стремятся уехать в столицу, а ты – наоборот? – удивилась я.
– Я просто увидела объявление в интернете и подумала, а почему бы и нет. Еще и тетя у меня здесь живет, она тоже звала долго.
– Не скучно тебе здесь?
– Не, у меня уже друзья здесь появились, нравится очень.
Мечты о малом
Лана мечтает когда-нибудь открыть свое заведение. У ее однокурсника Хвичи мечты попроще – ему нравится быть помощником шефа. Перед сокурсниками у него есть преимущество, все лето он проработал на кухне одного из самых популярных ресторанов Абхазии "Гагрипш".
Хвича хвастается, что летом в день ресторан обслуживал около пяти-шести тысяч человек. В сутки он получал две тысячи рублей, жил на квартире бесплатно.
Хвича мечтал быть поваром с шестого класса, еще больше об этом мечтала его бабушка.
– А почему ты не мечтаешь стать шефом?
– Не знаю, не хочется, хочу обычным поваром быть, – честно признался он.
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Как оказалось, профессия повара очень популярна среди галских юношей. Половина группы – ребята из города и соседних сел. Признаются, что готовить любили с детства и с бисквитом справятся не хуже любой домохозяйки. Но на вопрос, что любят готовить больше всего, мужчины без колебаний ответили – мясо.
Все свое и шоколадный комплимент
По словам директора колледжа Гунды Квициния, после обучения повара долго без дела не остаются, их расхватывают владельцы ресторанов в Гагре, Пицунде, Новом Афоне, работа находится даже не в сезон.
"В прошлом году ребята даже спешили закончить, чтобы уже пойти работать", – добавила она.
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Практика у поваров несколько раз в неделю, остальное время они изучают калькуляцию, составы продуктов, температуру и время их хранения, биологию, способы сочетания, этикет.
Продукты покупаются за счет денег за оплату обучения. Но, по словам директора, скоро часть продуктов на кухню будет поступать с собственных грядок и теплиц.
В этом году в колледже открылся факультет сельского хозяйства. Был объявлен набор, но желающих поступать не оказалось. Кварчия надеется, что в следующем году группа наберется, ведь для "опытов" уже выделена земля, куплен мини-трактор, есть лаборатории и даже планируется открыть теплицы.
Пока мы беседовали с директором, ребята уже вытащили из духовки шоколадный торт, а еще холодный торт с бананами и разложили на дегустационном столе рядом со вчерашним, немного "покосившимся" суфле.
"Не всегда у ребят все получается идеально, но для второго месяца обучения очень неплохо", – отметила преподаватель, поймав мой взгляд в сторону суфле.
Признаться честно, шоколадных тортов я не любитель, да и лаваша отголоски были еще ярки, но обидеть ребят не хотелось. Торт свое название оправдал – шоколада ребята не пожалели.
Наш оператор пообещал заказать у ребят торт на свадьбу, если женится еще раз. Поистине, высшей степени похвала.