https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/sud-pristupil-k-razbiratelstvu-dlya-otsenki-deystviy-deputatov-strelyavshikh-v--sukhume-1035893240.html

Суд приступил к разбирательству материалов по инцидентам со стрельбой депутатов

Суд приступил к разбирательству материалов по инцидентам со стрельбой депутатов

В понедельник 11 октября Генпрокуратура объявила результаты доследственной проверки по факту применения насилия со стороны сотрудников МВД, а также по... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T14:52+0300

2021-10-14T14:52+0300

2021-10-14T15:16+0300

в абхазии

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стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 14 окт - Sputnik. В Верховном суде Абхазии началось судебное разбирательство для дачи заключения о наличии в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба признаков уголовно-наказуемых деяний, сообщается на сайте суда. Из представления Генеральной прокуратуры следует, что в действиях Кокая по инциденту со стрельбой 30 сентября на набережной Сухума есть признаки преступлений по двум статьям – хулиганство и оскорбление представителя власти. Действия Ардзинба, который по версии следствия совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД, прокуратура квалифицирует как хулиганство, также в действиях предусматриваются признаки преступления по статье о незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.Адвокаты депутатов Марина Тания и Нонна Смыр попросили предоставить время для ознакомления с материалами проверки, представленными прокуратурой. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Романа Кварчия, Эсмы Корсая и Лии Адлейба удовлетворила ходатайство защиты.Следующее судебное заседание назначено на 15 октября 2021 года.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом. На время расследования глава МВД Абхазии по собственному желанию отстранен от должности. Однако адзюбжинцы, оскорбленные действиями силовиков, настаивают на его полной отставке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Genprokuratura-napravila-predstavleniya-v-Verkhovnyy-sud-po-intsidentam-s-deputatami-1033396030.html

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новости, стрельба, депутаты, стрельба в сухуме 30 сентября