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Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии
Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии
Насколько важно морское сообщение для развития туризма в Абхазии, какие есть перспективы у этого направления, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились... 14.10.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии
Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии
Говоря о перспективах морского сообщения для Абхазии, Ахба отметил, что у республики есть хорошее наследие, которое нуждается в восстановлении.Президент гильдии отельеров Абхазии рассказал о своем видении развития городов в прибрежных зонах и какими преимуществами они обладают.По мнению директора Делового и культурного центра Крыма Ярослава Иванченко, для развития морского сообщения Абхазии и Крыма все необходимые условия есть, в будущем между странами должен быть особый порядок оформления пограничных коридоров, все должно быть облегчено, отметил Иванченко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио

Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии

12:17 14.10.2021
261
Радио
Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии
Насколько важно морское сообщение для развития туризма в Абхазии, какие есть перспективы у этого направления, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились президент гильдии отельеров Астамыр Ахба и директор Делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко.
Говоря о перспективах морского сообщения для Абхазии, Ахба отметил, что у республики есть хорошее наследие, которое нуждается в восстановлении.

"Основные туристические города и районы Абхазии находятся в прибрежной зоне, и есть наследие, которое мы получили от Советского Союза. Порты нуждаются в капиталовложении, в восстановлении, в модернизации. Необходимо привлекать внутренние и внешние инвестиции, развивать и создавать условия. На это придется потратить годы, подготовить площадки", – сказал Ахба.

Президент гильдии отельеров Абхазии рассказал о своем видении развития городов в прибрежных зонах и какими преимуществами они обладают.
По мнению директора Делового и культурного центра Крыма Ярослава Иванченко, для развития морского сообщения Абхазии и Крыма все необходимые условия есть, в будущем между странами должен быть особый порядок оформления пограничных коридоров, все должно быть облегчено, отметил Иванченко.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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