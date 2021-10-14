https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/turbaza-akhba-i-ivanchenko-o-perspektivakh-kruiznogo-soobscheniya-rossii-i-abkhazii--1035886121.html

Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии

Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии

Насколько важно морское сообщение для развития туризма в Абхазии, какие есть перспективы у этого направления, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T12:17+0300

2021-10-14T12:17+0300

2021-10-14T12:17+0300

радио

турбаза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0e/1035886213_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cae5608c5656b177ca1c687ea7c09566.jpg

Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии Турбаза: Ахба и Иванченко о перспективах круизного сообщения России и Абхазии

Говоря о перспективах морского сообщения для Абхазии, Ахба отметил, что у республики есть хорошее наследие, которое нуждается в восстановлении.Президент гильдии отельеров Абхазии рассказал о своем видении развития городов в прибрежных зонах и какими преимуществами они обладают.По мнению директора Делового и культурного центра Крыма Ярослава Иванченко, для развития морского сообщения Абхазии и Крыма все необходимые условия есть, в будущем между странами должен быть особый порядок оформления пограничных коридоров, все должно быть облегчено, отметил Иванченко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турбаза, аудио