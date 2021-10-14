https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/ustroivshiy-strelbu-v-permskom-vuze-priznal-vinu-1035890342.html

Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину

Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, полностью признал вину, следствие ходатайствует в суде о его аресте, сообщает РИА Новости... 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T11:55+0300

2021-10-14T11:55+0300

2021-10-14T14:20+0300

новости

пермь

россия

стрельба

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0e/1035890436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4876a8e6cfa9904ec88dce24d8bd45e3.jpg

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, полностью признал вину, следствие ходатайствует в суде о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК России Александра Бастрыкина.Позже в четверг Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на два месяца, до 13 декабря.Трагедия в пермском вузе произошла почти месяц назад. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении – Тимуру Бекмансурову. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия, накануне ему было предъявлено обвинение, сказал Бастрыкин.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Vosem-chelovek-pogibli-v-rezultate-strelby-v-Permskom-gosuniversitete-1033245016.html

пермь

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пермь, россия, стрельба, студенты