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Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, полностью признал вину, следствие ходатайствует в суде о его аресте, сообщает РИА Новости... 14.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, полностью признал вину, следствие ходатайствует в суде о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК России Александра Бастрыкина.Позже в четверг Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на два месяца, до 13 декабря.Трагедия в пермском вузе произошла почти месяц назад. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении – Тимуру Бекмансурову. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия, накануне ему было предъявлено обвинение, сказал Бастрыкин.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Vosem-chelovek-pogibli-v-rezultate-strelby-v-Permskom-gosuniversitete-1033245016.html
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik.
Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, полностью признал вину, следствие ходатайствует в суде о его аресте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу СК России Александра Бастрыкина.
"Он (обвиняемый - ред) признал вину в полном объеме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказал Бастрыкин.
Позже в четверг Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, на два месяца, до 13 декабря.
Трагедия в пермском вузе произошла почти месяц назад. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении – Тимуру Бекмансурову. Сейчас состояние его здоровья позволяет проводить с ним следственные действия, накануне ему было предъявлено обвинение, сказал Бастрыкин.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Студент оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.