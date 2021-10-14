https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/v-dvukh-selakh-gudautskogo-rayona-podadut-vodu-k-kontsu-goda-1035883672.html

В двух селах Гудаутского района подадут воду к концу года

В двух селах Гудаутского района подадут воду к концу года

Водопроводная магистраль в селах Звандрипш, Абгархук и Мгудзырхуа проложена, к ней подключат резервуары емкостью 500 кубических литров. 14.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-14T08:45+0300

2021-10-14T08:45+0300

2021-10-14T10:12+0300

в абхазии

водоснабжение

гудаута

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Села Абгархук и Мгудзырхуа Гудаутского района подключат к водопроводу к концу года, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Он уточнил, что к уже готовой водопроводной магистрали подключат строящиеся резервуары емкостью 500 кубов в селах Звандрипш, Абгархук, Мгудзырхуа и часть города Гудауты. Работы проводятся поэтапно, и некоторые проекты перейдут на 2022 год.Тванба добавил, что работы по подключению одной третьей части Гудауты и села Звандрипш будут завершены в 2022 году.Финансируется проект за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. На прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа и Абгархуке 29 и 27 миллионов рублей соответственно.

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водоснабжение, гудаута, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии