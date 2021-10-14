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В двух селах Гудаутского района подадут воду к концу года
В двух селах Гудаутского района подадут воду к концу года
Водопроводная магистраль в селах Звандрипш, Абгархук и Мгудзырхуа проложена, к ней подключат резервуары емкостью 500 кубических литров. 14.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-14T08:45+0300
2021-10-14T08:45+0300
2021-10-14T10:12+0300
в абхазии
водоснабжение
гудаута
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
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СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Села Абгархук и Мгудзырхуа Гудаутского района подключат к водопроводу к концу года, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.Он уточнил, что к уже готовой водопроводной магистрали подключат строящиеся резервуары емкостью 500 кубов в селах Звандрипш, Абгархук, Мгудзырхуа и часть города Гудауты. Работы проводятся поэтапно, и некоторые проекты перейдут на 2022 год.Тванба добавил, что работы по подключению одной третьей части Гудауты и села Звандрипш будут завершены в 2022 году.Финансируется проект за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. На прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа и Абгархуке 29 и 27 миллионов рублей соответственно.
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водоснабжение, гудаута, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
В двух селах Гудаутского района подадут воду к концу года
08:45 14.10.2021 (обновлено: 10:12 14.10.2021)
Водопроводная магистраль в селах Звандрипш, Абгархук и Мгудзырхуа проложена, к ней подключат резервуары емкостью 500 кубических литров.
СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Села Абгархук и Мгудзырхуа Гудаутского района подключат к водопроводу к концу года, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор государственной компании "Абхазстрой" Руслан Тванба.
Он уточнил, что к уже готовой водопроводной магистрали подключат строящиеся резервуары емкостью 500 кубов в селах Звандрипш, Абгархук, Мгудзырхуа и часть города Гудауты. Работы проводятся поэтапно, и некоторые проекты перейдут на 2022 год.
"Перед Новым годом мы закончили строительство резервуара в селе Куланырхуа, сейчас строятся такие же резервуары в селах Абгархук, Мгудзырхуа и Звандрипш. Воду из этих резервуаров по разводящим сетям мы доведем до населения. До конца года планируем подать воду в Абгархук и Мгудзырхуа", – отметил Тванба.
Тванба добавил, что работы по подключению одной третьей части Гудауты и села Звандрипш будут завершены в 2022 году.
Финансируется проект за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. На прокладку разводящих водопроводных сетей в части Гудауты предусмотрено 59 миллионов рублей, в Звандрипше 39 миллионов рублей, в Мгудзырхуа и Абгархуке 29 и 27 миллионов рублей соответственно.