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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html
Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной
Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной
Координационный штаб по защите населения от коронавируса проводит заседание в пятницу 15 октября на фоне роста заболеваемости COVID-19. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T10:32+0300
2021-10-15T12:38+0300
в абхазии
александр анкваб
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Резкий рост числа новых случаев коронавируса в Абхазии начался после некоторой стабилизации распространения болезни, ситуация тревожная, заявил на заседании Координационного штаба премьер-министр Александр Анкваб. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 растут. Он подчеркнул, что стационар Инфекционной больницы в Сухуме заполнен, на пике возможности работает российский мобильный госпиталь, в Гудаутском госпитале открыты дополнительные места для размещения. "12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания - 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом "Дельта", - сказал Бутба.В стационарах, по его словам, проходят лечение 292 пациента. Причина ухудшения эпидситуации – игнорирование мер защиты, увеличение случаев заражения после праздников, проведение массовых мероприятий и неохотная вакцинация населения, отметил министр. Также Эдуард Бутба сообщил, что есть проблемы с закупкой "Актемры", так как в России препарат достать практически невозможно. По его словам, на следующей неделе ожидается поставка в Абхазию 150 упаковок препарата "Артлегиа", который также проблематично достать.Начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба заявил, что с 1 января 2021 года было привезено лекарственных препаратов, антибиотиков, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты на сумму 172 миллиона 49 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Eduard-Butba-rasskazal-o-tekuschey-rabote-meduchrezhdeniy-Abkhazii-1033226233.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Aleksandr-Ankvab-v-rayonakh-ochen-nizkiy-uroven-vaktsinatsii-ot-COVID-19-1033184198.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Proverka-faktov-mify-i-pravda-o-vaktsinatsii-ot-koronavirusa--1033357857.html
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александр анкваб, ситуация с коронавирусом в абхазии

Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной

10:32 15.10.2021 (обновлено: 12:38 15.10.2021)
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© Sputnik / Асмат Цвижба Заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции
Заседание Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
Координационный штаб по защите населения от коронавируса проводит заседание в пятницу 15 октября на фоне роста заболеваемости COVID-19.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Резкий рост числа новых случаев коронавируса в Абхазии начался после некоторой стабилизации распространения болезни, ситуация тревожная, заявил на заседании Координационного штаба премьер-министр Александр Анкваб.

"После некоторой стабилизации обстановки мы снова наблюдаем рост заболеваемости. Ситуация тревожная, и в связи с этим мы собрались сегодня здесь", – сказал премьер-министр.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 растут. Он подчеркнул, что стационар Инфекционной больницы в Сухуме заполнен, на пике возможности работает российский мобильный госпиталь, в Гудаутском госпитале открыты дополнительные места для размещения.
"12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания - 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом "Дельта", - сказал Бутба.
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В стационарах, по его словам, проходят лечение 292 пациента.
Причина ухудшения эпидситуации – игнорирование мер защиты, увеличение случаев заражения после праздников, проведение массовых мероприятий и неохотная вакцинация населения, отметил министр.

"За сутки в среднем вакцинируется 25 граждан, это очень низкие показатели. Темпы снизились в несколько раз. Когда пришла первая вакцина "Спутник V" у нас показатели были больше 200 человек в сутки. К сожалению, наблюдаются случаи и среди медицинских работников, которые не прививаются и после этого некоторые граждане тоже вводятся в заблуждение", – добавил он.

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Также Эдуард Бутба сообщил, что есть проблемы с закупкой "Актемры", так как в России препарат достать практически невозможно.
По его словам, на следующей неделе ожидается поставка в Абхазию 150 упаковок препарата "Артлегиа", который также проблематично достать.
"Это COVID с очень буйным нравом, быстрым течением и атакой на все органы. Всю эту неделю телефон не смолкает с просьбой дайте "Актемру". Если бы она продавалась в аптеках, мы бы ее купили, но этого нет. Будем пытаться искать неофициальными путями от производителя", – добавил премьер-министр.
Начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба заявил, что с 1 января 2021 года было привезено лекарственных препаратов, антибиотиков, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты на сумму 172 миллиона 49 тысяч рублей.
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