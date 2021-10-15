https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-abkhazii-trevozhnoy-1035901915.html

Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной

Анкваб назвал ситуацию с коронавирусом в Абхазии тревожной

Координационный штаб по защите населения от коронавируса проводит заседание в пятницу 15 октября на фоне роста заболеваемости COVID-19. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T10:32+0300

2021-10-15T10:32+0300

2021-10-15T12:38+0300

в абхазии

александр анкваб

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Резкий рост числа новых случаев коронавируса в Абхазии начался после некоторой стабилизации распространения болезни, ситуация тревожная, заявил на заседании Координационного штаба премьер-министр Александр Анкваб. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 растут. Он подчеркнул, что стационар Инфекционной больницы в Сухуме заполнен, на пике возможности работает российский мобильный госпиталь, в Гудаутском госпитале открыты дополнительные места для размещения. "12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания - 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом "Дельта", - сказал Бутба.В стационарах, по его словам, проходят лечение 292 пациента. Причина ухудшения эпидситуации – игнорирование мер защиты, увеличение случаев заражения после праздников, проведение массовых мероприятий и неохотная вакцинация населения, отметил министр. Также Эдуард Бутба сообщил, что есть проблемы с закупкой "Актемры", так как в России препарат достать практически невозможно. По его словам, на следующей неделе ожидается поставка в Абхазию 150 упаковок препарата "Артлегиа", который также проблематично достать.Начальник отдела фармации Минздрава Абхазии Ахра Аджба заявил, что с 1 января 2021 года было привезено лекарственных препаратов, антибиотиков, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты на сумму 172 миллиона 49 тысяч рублей.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Aleksandr-Ankvab-v-rayonakh-ochen-nizkiy-uroven-vaktsinatsii-ot-COVID-19-1033184198.html

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александр анкваб, ситуация с коронавирусом в абхазии