Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ankvab-o-restoranakh-ne-soblyudayuschikh-antikovidnye-ogranicheniya-my-zakolotim-tam-dveri--1035908952.html
Анкваб о ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
Анкваб о ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба рассказал, как будут бороться с ресторанами, которые отказываются соблюдать... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T14:10+0300
2021-10-15T14:43+0300
радио
ситуация с коронавирусом в абхазии
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035909165_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_dffacc8eb89673518d4604c003bc36f3.png
Анкваб о залах и ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
Анкваб о залах и ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
Резкая заполняемость медучреждений и звонки граждан – тревожный сигнал, отметил Анкваб на заседании Координационного штаба, анализируя ситуацию с коронавирусом в республике.Премьер-министр отметил, что распоряжение от августа 2021 года является объемным и содержит все необходимое для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035909165_82:0:2393:1733_1920x0_80_0_0_e3bd26d6871edf8d0145d7d226829008.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в абхазии, подкасты, аудио

Анкваб о ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери

14:10 15.10.2021 (обновлено: 14:43 15.10.2021)
1282
Радио
Анкваб о залах и ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба рассказал, как будут бороться с ресторанами, которые отказываются соблюдать антиковидные ограничения.
Резкая заполняемость медучреждений и звонки граждан – тревожный сигнал, отметил Анкваб на заседании Координационного штаба, анализируя ситуацию с коронавирусом в республике.

"Такой интенсивности звонков о необходимости срочности принятия мер не было до этого. В этом тревога и состоит. Усилий абхазских медиков может не хватить. Усилий медиков российского мобильного военного госпиталя тоже может не хватить. Нагрузки сумасшедшие. Поэтому надо остановиться в плане недисциплинированности. Мы просили, предупреждали, в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия. Но не получилось. Мы видели, как были заполнены все рестораны, кафе, апацхи. Чему мы сейчас тогда удивляемся? Видите, какая ситуация в России, в Москве в частности? Это тяжелые сигналы для нас для всех. Должно быть коллективное решение, правильное решение. Или мы будем выходить с предложением закрыть все наши питейные заведения. Мы понаблюдаем еще какие-то дни, посмотрим и будем принимать решения. Потому что нам это дешевле – не в плане денег, а в плане потерь. Деньги найдем, но человеческие жизни не измеряются этим. А тут человеческие жизни измеряются элементарной дисциплиной, ее отсутствием".

Премьер-министр отметил, что распоряжение от августа 2021 года является объемным и содержит все необходимое для того, чтобы противостоять коронавирусной инфекции.

"Надо только соблюдать эти меры. Тезис "Государство во всем виновато" не работает. Это неэффективный популистский тезис. Государство работает в силу возможностей. Но мы не можем к каждой свадьбе прикрепить сотрудника милиции. Мы найдем управу на владельцев заведений, которые говорят: "Мне наплевать на то, что запрещено, приходите и играйте свадьбу". Мы не просто закроем эти заведения – мы заколотим там двери, чтобы сохранить жизни людей", – подчеркнул глава правительства.

800000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:42"Сирота" на улице Пушкина: как абхазские художники напомнили о себе
19:15Не русские, но часть русского мира: о чем говорили на конгрессе соотечественников
18:45Бжания обсудил с главой Минфина России вопросы финансового взаимодействия с Абхазией
18:15Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в России
17:50Суд отложил рассмотрение представления Генпрокуратуры по инциденту с депутатами
17:45Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
17:10Минздрав Абхазии рассказал о резервах препаратов для лечения пациентов с COVID-19
16:50Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 октября
16:28Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем
16:20Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги
15:55Из Абхазии вывезено около 40% официально завезенного оборудования для майнинга
15:25Путин: поддержка соотечественников является важнейшим приоритетом для России
14:59Товарооборот Абхазии с начала года составил почти 26 миллиардов рублей
14:40Бездомное искусство: как Картинная галерея Абхазии осталась без собственного здания
14:10Анкваб о ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери
14:05Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября
13:48Координационный штаб рекомендовал сохранить действующие в Абхазии антиковидные меры
13:10Лавров объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Россию
12:39Определен график выплат российской пенсии за октябрь
11:57Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии