Анкваб о ресторанах, не соблюдающих антиковидные ограничения: мы заколотим там двери

"Такой интенсивности звонков о необходимости срочности принятия мер не было до этого. В этом тревога и состоит. Усилий абхазских медиков может не хватить. Усилий медиков российского мобильного военного госпиталя тоже может не хватить. Нагрузки сумасшедшие. Поэтому надо остановиться в плане недисциплинированности. Мы просили, предупреждали, в праздники, связанные с Днем Победы, ограничить мероприятия. Но не получилось. Мы видели, как были заполнены все рестораны, кафе, апацхи. Чему мы сейчас тогда удивляемся? Видите, какая ситуация в России, в Москве в частности? Это тяжелые сигналы для нас для всех. Должно быть коллективное решение, правильное решение. Или мы будем выходить с предложением закрыть все наши питейные заведения. Мы понаблюдаем еще какие-то дни, посмотрим и будем принимать решения. Потому что нам это дешевле – не в плане денег, а в плане потерь. Деньги найдем, но человеческие жизни не измеряются этим. А тут человеческие жизни измеряются элементарной дисциплиной, ее отсутствием".