https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bolee-150-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii---1035923705.html

Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T22:55+0300

2021-10-15T22:55+0300

2021-10-15T23:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 160 человек из 637 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 33, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина