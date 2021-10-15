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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/bolee-150-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii---1035923705.html
Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T22:55+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 160 человек из 637 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 33, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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медицина

Более 150 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

22:55 15.10.2021 (обновлено: 23:00 15.10.2021)
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© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19
В Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608 человек.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 160 человек из 637 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Женщина 67 лет с диагнозом коронавирус умерла в Гудаутском госпитале.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 33, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
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