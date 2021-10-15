https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/dasaniya-ponyatno-chto-covid-uzhe-v-pechenke-no-ot-realnosti-nikuda-ne-uydem-1035910461.html

Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем

Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем

О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T16:28+0300

2021-10-15T16:28+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

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Дасания о несоблюдении мер: понятно, что COVID уже в печёнке, но от реальности никуда не уйдем Дасания о несоблюдении мер: понятно, что COVID уже в печёнке, но от реальности никуда не уйдем

В Абхазии вновь обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорили на заседании Координационного штаба. О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя в эфире радио Sputnik рассказал врач-реаниматолог Мадина Дасания.Врач отметила, что ситуация с коронавриусом в Абхазии усугубилась. Больные стали поступать в очень тяжелом состоянии.При этом врач просит не забывать, что медики тоже люди, которые так же болеют, после чего вынуждены без реабилитации вновь выходить на работу и спасать чужие жизни.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в абхазии, подкасты, аудио