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Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем
Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем
О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T16:28+0300
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Дасания о несоблюдении мер: понятно, что COVID уже в печёнке, но от реальности никуда не уйдем
Дасания о несоблюдении мер: понятно, что COVID уже в печёнке, но от реальности никуда не уйдем
В Абхазии вновь обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорили на заседании Координационного штаба. О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя в эфире радио Sputnik рассказал врач-реаниматолог Мадина Дасания.Врач отметила, что ситуация с коронавриусом в Абхазии усугубилась. Больные стали поступать в очень тяжелом состоянии.При этом врач просит не забывать, что медики тоже люди, которые так же болеют, после чего вынуждены без реабилитации вновь выходить на работу и спасать чужие жизни.Подробности слушайте в аудиофайле.
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ситуация с коронавирусом в абхазии, подкасты, аудио

Дасания: понятно, что Covid уже в печенках, но от реальности никуда не уйдем

16:28 15.10.2021 (обновлено: 16:29 15.10.2021)
297
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Дасания о несоблюдении мер: понятно, что COVID уже в печёнке, но от реальности никуда не уйдем
О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя в эфире радио Sputnik рассказал врач-реаниматолог Мадина Дасания.
В Абхазии вновь обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорили на заседании Координационного штаба. О ситуации с Covid-19, об обеспечении медперсонала всем необходимым для лечения больных, об оснащении лекарственными средствами Гудаутского ковидного госпиталя в эфире радио Sputnik рассказал врач-реаниматолог Мадина Дасания.
Врач отметила, что ситуация с коронавриусом в Абхазии усугубилась. Больные стали поступать в очень тяжелом состоянии.

"Болезнь приняла более агрессивный характер в сравнении с предыдущими поступлениями. К сожалению, это результат того, что народ не воспринимает рекомендации. Я понимаю, что ковид уже в печенках сидит, они уже ничего ни слышать, ни видеть не хотят. Но от реальности никуда не уйдем", – сказала Дасания.

При этом врач просит не забывать, что медики тоже люди, которые так же болеют, после чего вынуждены без реабилитации вновь выходить на работу и спасать чужие жизни.

"Мы, медики, уже выдохлись. В бешеном ритме, в режиме, как на войне, уже второй год. Мы тоже устали, мы тоже люди. Я прекрасно понимаю, что мы всегда должны быть на передовой, но силы тоже истекают ", – отметила Мадина Дасания.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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