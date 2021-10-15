https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/kartiny-na-karantine-kak-natsgalereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennoy-kryshi-1035883449.html

Картины на карантине: как Нацгалерея Абхазии осталась без собственной крыши

Картины на карантине: как Нацгалерея Абхазии осталась без собственной крыши

О том, в каких условиях сегодня хранятся более четырех тысяч картин, почему Национальная галерея Абхазии осталась без собственной крыши и как можно решить этот... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T08:45+0300

2021-10-15T08:45+0300

2021-10-15T08:45+0300

в абхазии

культура

картины

художники

искусство

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0e/1035887915_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73e2e6c1670752dccbb64b92094fe102.jpg

Национальная картинная галерея Абхазии была создана еще в 60-е годы прошлого века. Изначально она располагалась в небольшом помещении на улице Пушкина в Сухуме, однако вскоре там стало тесно, и перед войной холсты переселили в здание на Лакоба. После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов первый президент Владислав Ардзинба выделил новое место под строительство просторной галереи, здание на Лакоба передали Союзу художников. Но построить новый культурный объект так и не удалось, и уже более 20 лет работы известных абхазских художников остаются без собственного дома.Сария Кварацхелия, Sputnik"В ужасных условиях мы выживаем. Элементарно, даже санузла нет. Каждый раз перед выставками нам нужно подготавливать картины, чистить их от пыли, но в нашем помещении нет даже воды. Для того, чтобы воду принести, нам приходится спускаться на первый этаж, а если и там нет, то идем в парк. Это несерьезно для организации, которая находится в ведении культурной сферы. Кроме нашей организации, кажется, нигде больше такого нет, даже на рынке. К сожалению, мы остаемся вне поля зрения", – отмечает директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания.Уже два десятка лет культурное учреждение остается без собственной крыши. Хотя еще до войны Картинная галерея располагалась в здании на улице Лакоба, где ныне находится Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал Сухума. Все изменилось, когда первый президент Абхазии Владислав Ардзинба выделил место для строительства нового здания Картинной галереи на улице Пушкина, 8. По задумке Ардзинба, улица должна была стать абхазским Арбатом."Место было выделено на улице Пушкина, 8. Там стояло двухэтажное здание, но должны были построить новое здание галереи. Когда место узаконили, то помещение, где мы находились (на улице Лакоба - прим.), передали Союзу художников Абхазии. А мы там располагались без арендной платы, предполагалось, что мы там будем находиться до строительства нового здания на Пушкина. Но несколько лет назад Союз художников потребовал, чтобы мы платили за аренду. И сейчас государство платит Союзу художников по 600 тысяч рублей в год", – поясняет Сурам Сакания.На выделенном объекте даже начались строительные работы. Однако истощенного послевоенного бюджета Абхазии хватило ненадолго. Строительство приостановили в 2004 году, а после к нему больше не возвращались.Объект был заброшен. Сотрудники галереи первое время своими силами пытались расчистить территорию, однако вскоре сил стало не хватать. Сегодня место заросло кустарником и мусором. Сурам Сакания отмечает, что он через Минкульт не раз обращался к сухумским городским властям, чтобы расчистили территорию в центре столицы. Но те, по его словам, отмахиваются под предлогом, что объект республиканского значения.А в прошлом году неизвестные даже раскурочили большую казарменную постройку, которая должна была служить складским помещением."Кирпичи забрали для строительства каких-то других объектов. Мы обратились к премьер-министру, к министру культуры", – отмечает Сакания.Более того, по словам Сакания, на это место уже много лет претендуют люди, которые хотят прибрать территорию в частные руки."Шли бесконечные споры, бесконечные угрозы, но мы не уступаем. Они вроде успокоились, и уже несколько лет их не видно. Наверное, ожидают, что в правительстве будет их человек и эти земли смогут отнять у государства. Во всяком случае и экс-президент, и нынешний президент были предупреждены, что эту землю хотят отобрать. Нам дали обещание. В любом случае земля принадлежит государству под строительство Картинной галереи", – добавляет он.Надежда на ИнвестпрограммуСурам Сакания считает, что построить здание Картинной галереи можно только с помощью Инвестпрограммы. Еще в 2011 году составляли проект сооружения."Александр Золотинскович в курсе. У нас были идеи проекта Картинной галереи, узнавали, какие стандарты есть в России, было написано небольшое описание проекта. Нам сказали, что по возможности его включат в Инвестпрограмму. Но уже почти 10 лет прошло, а нас по-прежнему не включили в Инвестпрограмму", – сетует он.Сакания отмечает, что в плохих условиях хранения работы известных в Абхазии и за рубежом художников быстро разрушаются."Мы делаем все от нас зависящее, чтобы они не портились. Но что касается способа хранения картин, то здесь у нас всевозможные нарушения. Картины должны храниться так, чтобы их никто не трогал. Но у нас такое невозможно. Если Союз художников проводит выставку, то мы должны там участвовать. Каждый раз, спуская в выставочный зал, где сыро, где другие климатические условия, холсты сразу же начинают провисать. От сырости они разбухают, краски начинают трескаться. К тому же, каждая отдельно взятая картина должна храниться в собственном футляре. А какие у нас футляры могут быть? Картины лежат друг на друге. Но, конечно, такие знаковые работы, как Чачба-Шервашидзе, Бубновой мы храним в специальных чемоданчиках. Между работами проложены специальные бумаги. Это тот максимум, который можем себе позволить", – поясняет директор Картинной галереи.По словам бывшего министра культуры Эльвиры Арсалия, уже сегодня есть работы, которые нуждаются в реставрации. А восстановление таких работ опять-таки стоит больших денег."У сотрудников галереи очень самоотверженный труд. Они, не имея никаких условий для нормальной работы, стараются сохранить то, что есть. Если в ближайшее время не решить вопрос, то эти работы постепенно будут терять свои качества. Так как условия хранения не соответствуют нормам. Потом реставрацию проводить очень дорого. Поэтому это тоже проблема", – отмечает Арсалия.Сейчас, сотрудники галереи хотят отремонтировать двухэтажное здание, в котором уже были начаты строительные работы, и тем самым избавиться от арендной платы Союзу художников."Мы бы хотели перейти в то здание на Пушкина, 8, где уже начинался ремонт. При президентстве Рауля Хаджимба даже был издан специальный приказ о ремонте здания Картинной галереи. Он приходил к нам и видел, в каких ужасных условиях мы выживаем. Сделать элементарно окна, двери, чтобы мы хотя бы на первое время могли туда переселиться. Для этого не нужны большие деньги, около пяти миллионов. И республиканского бюджета наверняка хватило бы. Мы могли бы туда перейти, использовать его как хранилище, но опять-таки мы не сможем там экспонировать работы. Здание маленькое. Необходимо возвести отдельное здание. А здесь уже без Инвестпрограммы не обойтись", – считает Сурам Сакания.В день открытия галереи в трех ее залах было представлено 12 скульптур и около 100 картин. В последующие годы по мере пополнения фондов экспозиция галереи постепенно увеличивалась. Уже в конце 60-х годов здесь действовало семь залов.Сегодня в Картинной галерее Абхазии хранятся более четырех тысяч работ художников, известных в Абхазии и за ее пределами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190317/Pechalnaya-kartina-v-kakom-sostoyanii-Natsionalnaya-galereya-Abkhazii-1026830686.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160906/1019453949.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

культура, картины, художники, искусство, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии