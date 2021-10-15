https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/lavrov-obyasnil-pochemu-zapad-pytaetsya-okazyvat-davlenie-na-rossiyu-1035907172.html

Лавров объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Россию

Лавров объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Россию

Работа Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, стартовала в пятницу, 15 октября. Форум продлится два дня. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

россия

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Западу не нравится стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене, поэтому на нас пытаются всячески оказывать давление, в том числе санкциями и информационными провокациями, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости. "Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела", – заявил Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.Он добавил, что Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны."Среди нечистоплотных методов – попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории", – отметил Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210907/Lavrov-ob-otnoshenii-Rossii-k-Zapadu-my-ne-budem-obschatsya-v-formate-uchitel-uchenik--1033163073.html

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сергей лавров, россия