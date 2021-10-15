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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/nazvana-summa-potrachennaya-na-borbu-s-covid-s-nachala-goda-v-abkhazii-1035904925.html
Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии
Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии
В 2020 году государство выделило на борьбу с коронавирусом 238 496 763 рублей. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T11:57+0300
2021-10-15T12:22+0300
в абхазии
финансы
министерство финансов абхазии
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала года было потрачено 368 миллионов рублей, сообщил на заседании Координационного штаба вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Большая часть суммы была выделена на приобретение медикаментов, лекарственных средств, препаратов, кислорода. Министр финансов подчеркнул, что ежемесячно направляются средства из бюджета Гудаутского района на покупку продуктов, бензина и другие нужды Гудаутского ковидного госпиталя. С января из местного бюджета было выделено 49 миллионов 900 тысяч рублей. Дополнительные выплаты медиками составили 99 миллионов 900 тысяч рублей.По словам Александра Анкваб, за все время в Абхазию было завезено 350 тонн кислорода на 15 миллионов рублей."Достать кислород трудно, с этим есть проблемы. Мы приступили к реанимации предприятия на базе СФТИ. Специалисты доложили, что полная реанимации обойдется в 15 миллионов рублей", – сказал он и подчеркнул, что в республике необходимо иметь собственную кислородную станцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Polmilliarda-na-COVID-traty-Abkhazii-na-borbu-s-koronavirusom--1033267368.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210315/Kislorodnuyu-stantsiyu-ustanovili-v-Gudautskom-kovidnom-tsentre--1032016913.html
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финансы, министерство финансов абхазии, ситуация с коронавирусом в абхазии

Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии

11:57 15.10.2021 (обновлено: 12:22 15.10.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В 2020 году государство выделило на борьбу с коронавирусом 238 496 763 рублей.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала года было потрачено 368 миллионов рублей, сообщил на заседании Координационного штаба вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Большая часть суммы была выделена на приобретение медикаментов, лекарственных средств, препаратов, кислорода.
Министр финансов подчеркнул, что ежемесячно направляются средства из бюджета Гудаутского района на покупку продуктов, бензина и другие нужды Гудаутского ковидного госпиталя. С января из местного бюджета было выделено 49 миллионов 900 тысяч рублей. Дополнительные выплаты медиками составили 99 миллионов 900 тысяч рублей.
Затраты Абхазии на борьбу с COVID - 19 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2021
В Абхазии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
23 сентября, 13:00
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По словам Александра Анкваб, за все время в Абхазию было завезено 350 тонн кислорода на 15 миллионов рублей.
"Достать кислород трудно, с этим есть проблемы. Мы приступили к реанимации предприятия на базе СФТИ. Специалисты доложили, что полная реанимации обойдется в 15 миллионов рублей", – сказал он и подчеркнул, что в республике необходимо иметь собственную кислородную станцию.
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2021
В Абхазии
Кислородную станцию установили в Гудаутском ковидном центре
15 марта, 13:32
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В Абхазии
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