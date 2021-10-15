https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/nazvana-summa-potrachennaya-na-borbu-s-covid-s-nachala-goda-v-abkhazii-1035904925.html

Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии

Названа сумма, потраченная на борьбу с COVID с начала года в Абхазии

В 2020 году государство выделило на борьбу с коронавирусом 238 496 763 рублей. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T11:57+0300

2021-10-15T11:57+0300

2021-10-15T12:22+0300

в абхазии

финансы

министерство финансов абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала года было потрачено 368 миллионов рублей, сообщил на заседании Координационного штаба вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Большая часть суммы была выделена на приобретение медикаментов, лекарственных средств, препаратов, кислорода. Министр финансов подчеркнул, что ежемесячно направляются средства из бюджета Гудаутского района на покупку продуктов, бензина и другие нужды Гудаутского ковидного госпиталя. С января из местного бюджета было выделено 49 миллионов 900 тысяч рублей. Дополнительные выплаты медиками составили 99 миллионов 900 тысяч рублей.По словам Александра Анкваб, за все время в Абхазию было завезено 350 тонн кислорода на 15 миллионов рублей."Достать кислород трудно, с этим есть проблемы. Мы приступили к реанимации предприятия на базе СФТИ. Специалисты доложили, что полная реанимации обойдется в 15 миллионов рублей", – сказал он и подчеркнул, что в республике необходимо иметь собственную кислородную станцию.

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финансы, министерство финансов абхазии, ситуация с коронавирусом в абхазии