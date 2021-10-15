https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/opredelen-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-za-oktyabr-1035902851.html

Определен график выплат российской пенсии за октябрь

Определен график выплат российской пенсии за октябрь

С августа 2020 года жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T12:39+0300

2021-10-15T12:39+0300

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в абхазии

пенсии

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии за октябрь 2021 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, могут получить пенсию 18 и 19 октября.Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, – 20, 21 и 22 октября.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 25 и 26 октября, с 1951 по 1953 годы – 27 и 28 октября .Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 октября и 1 ноября, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят 2 ноября.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.

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пенсии