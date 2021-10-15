https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-mogut-prodlit-na-nedelyu-1035904045.html

Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю

Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю

Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T11:22+0300

2021-10-15T11:22+0300

2021-10-15T12:48+0300

в абхазии

школы

каникулы

ситуация с коронавирусом в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035903911_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_b8e3aa90946b52d1f8aa45b29030bc1c.jpg

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Школьные каникулы в конце октября могут продлить на неделю, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. "Со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Мы готовы пойти на эту меру, если будут результаты. Но и это может не помочь, если мы дальше будем продолжать массовые мероприятия", – отметил Габлия.Глава Минпроса добавил, что к 15 октября у 85 педагогов подтвержден диагноз коронавирус, заражены 252 школьника – это менее одного процента из всех учащихся. Более 530 учителей вакцинировано. По словам Габлия, на временной изоляции по республике 40 классов, две школы в Очамчырском районе, три в Галском районе.Глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил продолжить учебный период и не уходить на каникулы, а переместить их, к примеру, на декабрь, так как ситуация может к тому времени ухудшиться. Министр просвещения отметил, что он ориентируется на мнение врачей. Школы в этом году открылись 1 сентября, об этом стало известно только 25 августа. До этого были опасения, что очное обучение придется перенести из-за пандемии коронавируса.Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Minzdrav-oproverg-informatsiyu-o-massovom-zabolevanii-COVID-19-sredi-detey-1033274904.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, каникулы, ситуация с коронавирусом в абхазии