https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/osennie-kanikuly-v-shkolakh-abkhazii-mogut-prodlit-na-nedelyu-1035904045.html
Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю
Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю
Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T11:22+0300
2021-10-15T11:22+0300
2021-10-15T12:48+0300
в абхазии
школы
каникулы
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Школьные каникулы в конце октября могут продлить на неделю, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. "Со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Мы готовы пойти на эту меру, если будут результаты. Но и это может не помочь, если мы дальше будем продолжать массовые мероприятия", – отметил Габлия.Глава Минпроса добавил, что к 15 октября у 85 педагогов подтвержден диагноз коронавирус, заражены 252 школьника – это менее одного процента из всех учащихся. Более 530 учителей вакцинировано. По словам Габлия, на временной изоляции по республике 40 классов, две школы в Очамчырском районе, три в Галском районе.Глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил продолжить учебный период и не уходить на каникулы, а переместить их, к примеру, на декабрь, так как ситуация может к тому времени ухудшиться. Министр просвещения отметил, что он ориентируется на мнение врачей. Школы в этом году открылись 1 сентября, об этом стало известно только 25 августа. До этого были опасения, что очное обучение придется перенести из-за пандемии коронавируса.Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Minzdrav-oproverg-informatsiyu-o-massovom-zabolevanii-COVID-19-sredi-detey-1033274904.html
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школы, каникулы, ситуация с коронавирусом в абхазии
Осенние каникулы в школах Абхазии могут продлить на неделю
11:22 15.10.2021 (обновлено: 12:48 15.10.2021)
Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Школьные каникулы в конце октября могут продлить на неделю, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.
"Со стороны Минздрава поступило предложение продлить каникулы в конце октября на неделю или провести дистанционное обучение на следующей неделе. Мы готовы пойти на эту меру, если будут результаты. Но и это может не помочь, если мы дальше будем продолжать массовые мероприятия", – отметил Габлия.
Глава Минпроса добавил, что к 15 октября у 85 педагогов подтвержден диагноз коронавирус, заражены 252 школьника – это менее одного процента из всех учащихся. Более 530 учителей вакцинировано. По словам Габлия, на временной изоляции по республике 40 классов, две школы в Очамчырском районе, три в Галском районе.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба предложил продолжить учебный период и не уходить на каникулы, а переместить их, к примеру, на декабрь, так как ситуация может к тому времени ухудшиться.
Министр просвещения отметил, что он ориентируется на мнение врачей.
"Мы считаем, что сейчас нужно прервать цепочки передачи. Мы выходим на пиковые значения июля, которые были самые мощные за весь период. За сентябрь было выявлено около 450 детей, а за октябрь более 200 детей", – сказал заведующий лабораторией СЭС Абхазии Астана Авидзба.
Школы в этом году открылись 1 сентября, об этом стало известно только 25 августа. До этого были опасения, что очное обучение придется перенести из-за пандемии коронавируса.
Учебный процесс в прошлом году прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.