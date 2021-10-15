https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/po-techeniyu-vremeni-gazete-bzyb-ispolnilos-90-let-1035918735.html

По течению времени: газете "Бзыбь" исполнилось 90 лет

По течению времени: газете "Бзыбь" исполнилось 90 лет

Первый номер газеты, который в наши дни носит название "Бзыбь", вышел в свет 15 октября 1931 года. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T20:15+0300

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О том, как газета "Бзыбь" вела информационную войну в разные периоды своей истории, какие позиции она отстаивает, о чем пишут ее сотрудники, какую зарплату получают и в каких условиях работают, а также, как газета с историей будет завоевывать современную аудиторию, читайте в материале корреспондента Sputnik.На встречу к будущемуПрошло 90 лет с момента выхода первого номера газеты "Бзыбь", но до 1965 года она была известна под другими названиями - "За коллективизацию", "Красная Бзыбь" и "Коллективный труд".Путь зарождения и развития этой газеты был нелегким. Она не переставала работать в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Она сумела отстоять у Грузии свое право издаваться на родном языке и выдержала шестилетнюю паузу, когда по решению правительства СССР о нецелесообразности выпуска районных газет ее закрыли.Казалось бы, что после всего этого может заставить "Бзыбь" приостановить свое информационное "течение", но все-таки это произошло, пусть и ненадолго. В прошлом году "Бзыбь" не выпускалась в течение одного месяца из-за пандемии коронавируса. некоторые сотрудники издания переболели этим недугом, но к работе вернулись.Как рассказал главный редактор "Бзыбь" Лаврентий Губаз, несмотря на конкурирующие интернет-ресурсы и телевидение, газета по-прежнему востребована. Выходит она два раза в месяц тиражом по 500 экземпляров на абхазском и русском языках.При этом одна из старейших газет страны стремится идти в ногу со временем. По словам Губаз, уже в следующем году планируют создать свой сайт и те статьи, которые будут публиковаться в газете, найдут свое отражение в интернете."Бзыбь" находится на балансе Гудаутской районной администрации, которая оплачивает расходы на выпуск номеров и выдает зарплаты сотрудникам издания. Штат состоит из шести опытных журналистов – это сам Лаврентий Губаз и его коллеги Руслан Анкваб, Марина Габрия, Сима Аргун, Наина Тарба, Зинаида Ажиба.Основная задача "Бзыбь" заключается в том, чтобы отразить на газетных полосах все актуальные новости, происходящие в районе. Также параллельно ведут рубрики, связанные с традицией и культурой абхазского народа, с жизнью на селе и сельском хозяйством, в обязательном порядке в каждом номере публикуются очерки о ветеранах войны и погибших в ней. Не редко газета выходит за эти рамки и наполняется информацией о значимых событиях государственного масштаба.Опыт и практикаЛаврентий Губаз трудится в газете "Бзыбь" уже 45 лет. Ему было 23 года, когда его пригласили на работу. Работал он тогда преподавателем абхазского языка и литературы в школе и периодически его статьи появлялись в местных газетах.Как подчеркнул Губаз, Нурбей Лушба стал для него наставником и многому научил. Первая статья начинающего журналиста была о молодом чаеводе из Дурипша. Та история уместилась в 50-60 строк, но руководство по достоинству оценило первые шаги Губаз в качестве корреспондента.В ту пору коллектив газеты состоял из 13 человек. "Бзыбь" выходила три раза в неделю разными тиражами – от 500 до 1000 экземпляров. В ней публиковались не только районные новости и темы, но также официальные заявления властей, актуальные статьи из ТАСС.Одним из наиболее интересных своих статей Губаз назвал репортаж с "праздника урожая", который проводился в Лыхнашта в 1980-х годах. К нему он подошел творчески и с научным подходом.Самый веселый материал из под пера Губаз вышел из зала суда, где решалась судьба одного конокрада из Ачандары. По воспоминаниям автора, несмотря на всю серьезность положения "героя" и самой темы, ему удалось подать эту историю в юмористическом ключе, чем остались довольны его читатели.Подсудимый провел в местах не столь отдаленных четыре года, и после его выхода на свободу, Губаз с ним случайно встретился."Я ему сказал, что могу подарить ему газету с той статьей, если он этого хочет. Он ответил, что уже прочитал ее. Он не обиделся на меня из-за этого", - вспомнил Губаз.Губаз и его коллеги не раз проводили журналистские расследования. Были случаи, когда на основании их разоблачающих материалов увольняли чиновников и Райком партии принимал решения в определенных вопросах.Информационная войнаПо рассказу Лаврентия Губаз, работа в "Бзыбь" в период Отечественной войны народа Абхазии не прекращалась ни на один день. Стены ее редакции стали временным пристанищем для коллег из газет "Апсны капщ" и "Республика Абхазия"."Мы как одна семья занимались одним общим делом. Работали группами по два дня, но все равно не успевали. Дело в том, что также выпускали информационные бюллетени, полевые листки, пресс-релизе, брошюры. Кроме этого печатали газеты на кабардинском языке. Мы были в редакции и днем, и ночью. В начале войны нас было всего трое – Руслан Анкваб, Василий Соловьев и я", - сказал Губаз.За 11 месяцев войны вышло более 100 номеров газеты "Бзыбь". Главред издания отметил, что информационная война тогда велась непрерывно и ожесточенно. Было важно донести правду до населения и мирового сообщества в противовес дезинформации со стороны Грузии. При этом каждый выпуск абхазской газеты поддерживал моральный дух жителей страны и ее защитников.Около трех лет после войны сотрудники газеты не получали зарплату. Из-за финансовых проблем в бюджете не было средств на эти расходы, но работу журналисты не бросили. Губаз вспомнил, что тогда ему даже пришлось устроиться сторожем. Такое самопожертвование он объясняет подлинной любовью к своему делу.Губаз с гордостью вспоминает 1988 год, когда сто тридцать представителей абхазской интеллигенции написали письмо руководству СССР, в котором выразили возмущение проводимой в Абхазии политикой Грузии, и оно было публиковано в "Бзыбь"."Мы были единственной газетой, которая опубликовала это письмо. Редакция тогда настояла на этом и при поддержке председателя Райкома партии Константина Озган, мы это сделали. Другие районы не смогли на это решиться. Конечно, было немало и других ответных на выпады Тбилиси статей, авторами которых были публицисты, ученые, общественные деятели. Тогда существенно возрос авторитет газеты и подписка на нее выросла до 10 тысяч", - рассказал он.Первым редактором газеты "Бзыбь" был Михаил Гарцкия. Также в разные годы ее возглавляли Константин Шершелия, Иван Квеквескири, Виктор Барцыц, Захар Агрба, Аркадий Возба, Арсен Кобахия, Энвер и Михаил Авидзба, Домна Бахтадзе, Давид Убилава. Дольше всех руководил изданием Нурбей Лушба - с 1967 по 1991 годы. После два года главным редактором был Анатолий Возба.Издается "Бзыбь" в Доме печати в Сухуме. Как уточнил действующий руководитель, в Гудауте тоже есть типография, но у нее нет технической возможности печатать газеты.Главный редактор признался, что зарплаты работников газеты, конечно, оставляют желать лучшего. Их оклад не превышает восьми тысяч рублей в месяц. Приходится искать дополнительные источники заработка.Редакция "Бзыбь" расположена по улице Маргания рядом с отделением милиции. Косметический ремонт в последний раз там проводился около 15 лет назад, но сотрудники газеты не жалуются. По словам Губаз, у них есть все необходимые условия для работы.Лаврентия Губаз назначили главным редактором "Бзыбь" в 1994 году. Он с сожалением отметил, что пишущих на абхазском языке журналистов с каждым годом становится все меньше. В гудаутской редакции ежегодно проходят практику студенты, но желающих пополнять ряды профессиональных специалистов старшего поколения, пока нет. Все почему-то рвутся на телевидение, с досадой сказал он.

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