https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/rassmotrenie-predstavleniya-genprokuratury-na-deystviya-deputatov-parlamenta-otlozheno-1035914008.html

Суд отложил рассмотрение представления Генпрокуратуры по инциденту с депутатами

Суд отложил рассмотрение представления Генпрокуратуры по инциденту с депутатами

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение представления Генпрокуратуры республики на действия депутатов... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T17:50+0300

2021-10-15T17:50+0300

2021-10-15T17:56+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

верховный суд абхазии

парламент абхазии

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение представления Генпрокуратуры республики на действия депутатов Парламента. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Суд удовлетворил заявление депутата Народного Собрания Гарри Кокая об отложении заседания по состоянию здоровья. Ходатайство было представлено адвокатами Кокая Мариной Тания и Нонной Смыр.Следующее судебное заседание состоится в 11:00 18 октября в Верховном суде.Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел вечером 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.В понедельник, 11 октября, генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.Действия Ардзинба, который по версии следствия совершил 20 выстрелов из автомата у здания МВД, прокуратура квалифицирует как хулиганство, также в действиях предусматриваются признаки преступления по статье о незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Genprokuratura-napravila-predstavleniya-v-Verkhovnyy-sud-po-intsidentam-s-deputatami-1033396030.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, парламент абхазии, стрельба в сухуме 30 сентября